Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finali hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, 10 Ocak Cumartesi 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Galatasaray ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa finali için Can Bartu Tesisleri'nde antrenmana başladı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 14:52
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 14:52
Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde 10 Ocak Cumartesi günü saat 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına başladı.

Antrenmanda neler yapıldı?

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core çalışması ile başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin devamında pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Samsunspor ile oynanan maçta 60 dakika ve üzeri oynayan futbolcular günü rejenerasyon ve aktif dinlenme ile geçirdi.

Sarı-lacivertliler, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları