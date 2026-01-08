Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finali hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde 10 Ocak Cumartesi günü saat 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına başladı.

Antrenmanda neler yapıldı?

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core çalışması ile başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin devamında pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Samsunspor ile oynanan maçta 60 dakika ve üzeri oynayan futbolcular günü rejenerasyon ve aktif dinlenme ile geçirdi.

Sarı-lacivertliler, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

