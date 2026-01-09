Chibuike Nwaiwu: Kaybetmekten Nefret Ederim

Trabzonspor'un yeni transferi, taraftara söz verdi

Trabzonspor'un yeni transferi Chibuike Nwaiwu, bordo-mavili formayı giymekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kulübün NFC teknolojisine sahip yeni sezon formaları üzerinden yayımlanan röportajda 22 yaşındaki futbolcu, takıma hızlıca uyum sağlamak istediğini söyledi.

Transferin kendisi için büyük bir adım olduğunu belirten Nwaiwu, "Burada olduğum için harika hissediyorum. Bu ailenin bir parçası olmak beni gerçekten çok mutlu ediyor" dedi.

Nwaiwu, transfer sürecinde takım arkadaşı Paul Onuachu ile görüştüğünü, Onuachu'yu bir ağabey olarak gördüğünü anlattı. Transfer öncesi sosyal medya üzerinden iletişim kurduğunu belirterek, "Paul ağabeyi büyük bir abim olarak görüyorum. Gelmeden önce kendisine sosyal medya hesabım üzerinden mesaj attım, o da bana dönüş yaptı. Kulüp ve şehir hakkında çok güzel şeyler anlattı. Kendisine minnettarım" ifadelerini kullandı.

Saha içi karakterini de tanımlayan Nijeryalı oyuncu, hırslı ve mücadeleci bir oyun tarzı benimsediğini vurguladı. Nwaiwu, "Bir oyuncu olarak agresif bir yapım var. Kaybetmekten nefret ederim ama risk almayı pek sevmem" diye konuştu.

Taraftarın ilgi ve desteğinden etkilendiğini söyleyen oyuncu, transfer öncesi bile destek mesajları aldığını belirtti. Bordo-mavili camiaya mesajı ise net: "Taraftarları çok seviyorum. Önceki kulübümde oynarken bile bana mesaj atarak desteklerini gösteriyorlardı. Beni sevdiklerini biliyorum. Benden beklenen her şeyi vermek için buradayım".

