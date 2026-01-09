Kumluca'da Kadın Öğretmenler Voleybol Turnuvası Sona Erdi — Kumluca Özel Sınav Koleji Şampiyon

Kumluca'da düzenlenen kadın öğretmenler voleybol turnuvası finali yapıldı; Kumluca Özel Sınav Koleji şampiyon oldu.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 11:43
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 11:43
Kumluca'da Kadın Öğretmenler Voleybol Turnuvası Sona Erdi — Kumluca Özel Sınav Koleji Şampiyon

Kumluca'da Kadın Öğretmenler Voleybol Turnuvası Sona Erdi

Finalde Kumluca Özel Sınav Koleji kupayı kaldırdı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen kadın öğretmenler voleybol turnuvası final karşılaşmalarıyla tamamlandı.

Turnuvaya ilçede eğitim veren 9 ayrı okul ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulan bir takım olmak üzere toplam 10 voleybol takımı katıldı. Final karşılaşmaları, Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne ait kapalı spor salonunda oynandı.

Üçüncülük mücadelesinde Sarıcasu Özel Eğitim Meslek Okulu ile Gül Çetin Kaur Anadolu Lisesi karşılaştı. Mücadeleyi Sarıcasu Özel Eğitim Meslek Okulu 2-1 kazanarak üçüncü oldu.

Finalde ise Mavikent Durali Yazıcı Ortaokulu ile Kumluca Özel Sınav Koleji karşılaştı. Final maçını 2-0 kazanan Kumluca Özel Sınav Koleji turnuvanın şampiyonu oldu.

Final maçlarının ardından düzenlenen madalya ve kupa töreninde, turnuvaya katılan takımlara protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edildi. Turnuvanın şampiyonu Kumluca Özel Sınav Kolejinin madalya ve kupasını Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş verdi.

Final karşılaşmalarını Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Kumluca Cumhuriyet Başsavcısı İlker Çağatay Aydın, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri ve sporseverler izledi.

KUMLUCA ÖZEL SINAV KOLEJİ TURNUVANIN ŞAMPİYONU OLDU.

KUMLUCA ÖZEL SINAV KOLEJİ TURNUVANIN ŞAMPİYONU OLDU.

KUMLUCA ÖZEL SINAV KOLEJİ TURNUVANIN ŞAMPİYONU OLDU.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kumluca'da Kadın Öğretmenler Voleybol Turnuvası Sona Erdi — Kumluca Özel Sınav Koleji Şampiyon
2
Kayseri'de Basketbol Küçük Kızlar İl Birinciliği Sona Erdi
3
Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor PFDK'ya Sevk Edildi
4
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: "Hocamızın oyuncu talebi olmadı"
5
Çağdaş Atan: Güçlü Bir Konyaspor İzleyeceğimizi Düşünüyorum
6
Yaman Rüzgar Kızılet Aydın Büyükşehir Belediyespor'da
7
Chibuike Nwaiwu: Kaybetmekten Nefret Ederim | Trabzonspor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları