Kumluca'da Kadın Öğretmenler Voleybol Turnuvası Sona Erdi — Kumluca Özel Sınav Koleji Şampiyon

Kumluca'da Kadın Öğretmenler Voleybol Turnuvası Sona Erdi

Finalde Kumluca Özel Sınav Koleji kupayı kaldırdı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen kadın öğretmenler voleybol turnuvası final karşılaşmalarıyla tamamlandı.

Turnuvaya ilçede eğitim veren 9 ayrı okul ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulan bir takım olmak üzere toplam 10 voleybol takımı katıldı. Final karşılaşmaları, Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne ait kapalı spor salonunda oynandı.

Üçüncülük mücadelesinde Sarıcasu Özel Eğitim Meslek Okulu ile Gül Çetin Kaur Anadolu Lisesi karşılaştı. Mücadeleyi Sarıcasu Özel Eğitim Meslek Okulu 2-1 kazanarak üçüncü oldu.

Finalde ise Mavikent Durali Yazıcı Ortaokulu ile Kumluca Özel Sınav Koleji karşılaştı. Final maçını 2-0 kazanan Kumluca Özel Sınav Koleji turnuvanın şampiyonu oldu.

Final maçlarının ardından düzenlenen madalya ve kupa töreninde, turnuvaya katılan takımlara protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edildi. Turnuvanın şampiyonu Kumluca Özel Sınav Kolejinin madalya ve kupasını Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş verdi.

Final karşılaşmalarını Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Kumluca Cumhuriyet Başsavcısı İlker Çağatay Aydın, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri ve sporseverler izledi.

KUMLUCA ÖZEL SINAV KOLEJİ TURNUVANIN ŞAMPİYONU OLDU.