Yaman Rüzgar Kızılet Aydın Büyükşehir Belediyespor'da

Paralimpik madalyalı milli yüzücü Yaman Rüzgar Kızılet, Aydın Büyükşehir Belediyespor'a transfer oldu; olimpiyat hedefiyle kulüpte kariyerine devam edecek.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 12:02
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 12:02
Yaman Rüzgar Kızılet, Paralimpik Avrupa Gençlik Oyunları gümüş madalyası sahibi, Türkiye Şampiyonu ve 100 metre kurbağalama stilinde Avrupa ikincisi olan milli yüzücü, Aydın Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün sporcusu oldu.

Aydınlı milli sporcu, ulusal ve uluslararası arenadaki başarılarıyla öne çıkıyor. Paralimpik yüzme branşında kazandığı dereceler doğrultusunda olimpiyat hedefi için çalışmalarını sürdüren Kızılet'in, yeni kulübüyle birlikte önemli başarılara imza atması bekleniyor.

Kulüpten Açıklama

"Yüzme branşında Paralimpik Avrupa Gençlik Oyunları gümüş madalyası sahibi ve Türkiye Şampiyonu olan, ayrıca 100 metre kurbağalama stilinde Avrupa ikinciliği elde eden Aydınlı sporcumuz Yaman Rüzgar Kızılet’in Aydın Büyükşehir Belediyespor Kulübümüzün sporcusu olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Olimpiyat yolunda yalnızca Aydın için değil, ülkemiz için de büyük bir gurur kaynağı olan sporcumuzun her zaman yanındayız"

Aydın Büyükşehir Belediyespor, sporcusuna destek vererek Kızılet'in kariyerinde yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.

