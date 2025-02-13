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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i 3-0 Geçti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Anderlecht'i 3-0'la mağlup ederek avantaj sağladı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 22:44
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 22:44
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i 3-0 Geçti

Fenerbahçe'den Etkileyici Galibiyet

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Belçika'nın Anderlecht takımını 3-0'lık net bir skorla mağlup etti.

Maçın Öne Çıkan Anları

Karşılaşmanın 50. dakikasında Fenerbahçe, Filip Kostic'in sol kanattan yaptığı etkili ortayla rakip kaleye tehlikeli bir atak gerçekleştirdi. Kostic'in ortasında, En-Nesyri iyi bir yükselişle kafa vuruşu yaptı fakat kaleci Coosemans, topu çıkartarak golü önledi.

57. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Fred'in pası ile sol kanatta topla buluşan Szymanski, penaltı noktasındaki En-Nesyri'ye ortasını yaptı. Uzak mesafeden güzel bir kafa vuruşu yapan En-Nesyri, meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelere gönderdi ve durumu 3-0 yaptı.

59. dakikada Fenerbahçe bir golden daha fazlası için atak gerçekleştirdi. Kostic'in ceza sahasına yaptığı ortada Yusuf Akçiçek kafayı vurdu, fakat top yan direğe çarpıp kaleci Coosemans tarafından uzaklaştırıldı.

68. dakikada Anderlecht de atak yaptı. Sardella'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Leoni, Huerta'ya pas attı. Huerta'nın ceza yayı yakınından şutunu, kaleci İrfan Can Eğribayat son anda kornere tokatladı.

78. dakikada Talisca'nın pasıyla soldan atağa katılan Kostic, ceza sahasına girdiği anda sert bir vuruş yaptı. Ancak kaleci Coosemans, topu bir kez daha kornere göndererek takımını kurtardı.

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı ve Fenerbahçe, tur için büyük bir avantaj elde etti.

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