Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde İlk Yarıyı Önde Tamamladı

Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise Maç Özeti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile karşılaştı ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İlk Yarıdan Anlar

Karşılaşma, 2. dakikada Belçika ekibinin tehlikeli bir atakta bulunmasıyla başladı. Ivanovic'in pasında sol kanatta topla buluşan Sadiki, son çizgiye inerek ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun kale sahasına yaptığı yerden ortada, Oosterwolde topa müdahale etti ve pozisyon tehlikeden uzaklaştırıldı.

15. dakikada Niang, Becao'nun uzaklaştırmaya çalıştığı topu kaparak soldan hareketlendi ve Sadiki'ye pas verdikten sonra, bu futbolcunun çektiği şutta kaleci Livakovic gole izin vermedi.

Bir başka fırsat ise 17. dakikada gerçekleşti. Kaleci Moris'in uzun kestiği topta, Becao ıska geçince Ivanovic topu kontrol etti ve ceza sahasına girdi. Sert bir şut atan Ivanovic, Livakovic'i bir kez daha geçemedi.

26. dakikada Fenerbahçe, korner sonucu öne geçti. Soldan kullanılan köşe atışında Cengiz Ünder tarafından yapılan ortada, Becao'nun kafa ile indirdiği topa savunmadan önce Çağlar Söyüncü müdahale ederek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

Sonuç

Karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Fenerbahçe, ikinci yarıda da galibiyeti korumak için mücadele edecek.