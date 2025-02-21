Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers ile Eleşti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers ile eşleşti ve çeyrek final yolunda zorlu bir mücadeleye çıkacak.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 15:32
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers ile Eleşti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İskoç ekibi Rangers ile eşleşti. Kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleşti ve Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonlarından biri olan UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu.

Fenerbahçe, bu zorlu mücadelede iyi bir sonuç alması durumunda çeyrek finalde Roma (İtalya) ile Athletic Bilbao (İspanya) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Son 16 turunun ilk maçı, 6 Mart Perşembe günü İstanbul'da, rövanşı ise 13 Mart Perşembe günü deplasmanda yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri şöyle şekillendi:

  • Viktoria Plzen (Çekya) - Lazio (İtalya)
  • Bodo/Glimt (Norveç) - Olympiakos (Yunanistan)
  • Ajax (Hollanda) - Eintracht Frankfurt (Almanya)
  • AZ Alkmaar (Hollanda) - Tottenham (İngiltere)
  • Real Sociedad (İspanya) - Manchester United (İngiltere)
  • FCSB (Romanya) - Olimpik Lyon (Fransa)
  • Fenerbahçe - Rangers (İskoçya)
  • Roma (İtalya) - Athletic Bilbao (İspanya)

İLGİLİ HABERLER

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizlispor Başkanı'ndan Tesislerin Doğal Gaz Kesimi Üzerine Açıklama
2
Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası: Mete Gazoz Finalde
3
Galatasaray, 37 Yıl Sonra Neuchatel Xamax Rüzgarını Yakalamak İstiyor
4
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers ile Eşleşti
5
Denizlispor'un Doğal Gazı Borç Nedeniyle Kesildi
6
2025 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali İstanbul'da
7
Sivasspor, Gaziantep FK ile Deplasmanda Karşılaşıyor

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!