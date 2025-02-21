Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers ile Eleşti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İskoç ekibi Rangers ile eşleşti. Kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleşti ve Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonlarından biri olan UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu.

Fenerbahçe, bu zorlu mücadelede iyi bir sonuç alması durumunda çeyrek finalde Roma (İtalya) ile Athletic Bilbao (İspanya) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Son 16 turunun ilk maçı, 6 Mart Perşembe günü İstanbul'da, rövanşı ise 13 Mart Perşembe günü deplasmanda yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri şöyle şekillendi: