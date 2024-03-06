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Fenerbahçe-Union Saint Gilloise maçı öncesi flaş gelişme

Yarın Belçika’da Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu’nda Avrupa’da mücadele eden tek Türk takımı.

Yayın Tarihi: 06.03.2024 14:51
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 14:51
Fenerbahçe-Union Saint Gilloise maçı öncesi flaş gelişme

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu’nun ilk ayağında yarın saat 23.00’te Union Saint-Gilloise’e konuk olacak. Sarı-lacivertli ekip, 14 Mart Perşembe günü kendi evinde yapılacak rövanş maçına avantajlı çıkmak için Belçika temsilcisini yenmek istiyor. Fenerbahçe, tarihi boyunca ilk defa Union SG ile mücadele edecek.

FENERBAHÇE GRUP LİDERİ

UEFA Konferans Ligi’ne elemelerden katılan Fenerbahçe, 2. turda Zimbru’yu, 3. turda Maribor’u ve play-off turunda Twente’yi geçerek grup aşamasına ulaştı. Sarı-lacivertli takım, H Grubu’nda Nordsjaelland, Ludogorets ve Spartak Trnava ile karşılaştı ve 6 maçın 4’ünü kazanıp 2’sini kaybetti. Fenerbahçe, attığı 13 gole karşılık kalesinde 11 gol görürken, 12 puan toplayarak gruptan lider çıkıp son 16 turuna direkt girmeyi hak etti.

 

Avrupa kupalarında 266 maça çıkan Fenerbahçe, bu maçların 105’ini kazanıp, 55’inde berabere kaldı. Sarı-lacivertli ekip, 106 kez de yenildi. Fenerbahçe, Avrupa’da attığı 360 gole karşın, kalesinde 380 gol görmekten kurtulamadı.

Avrupa Konferans Ligi’nde 15. defa sahne alacak olan Fenerbahçe, bu turnuvada çıktığı 14 maçın 10’unu kazanıp, 4’ünü kaybetti. Kanarya, bu maçlarda rakip ağları 38 kez sarsarken, kendi kalesinde 19 gol gördü.

Fenerbahçe, Belçika takımlarıyla 8 defa karşılaştı ve bunların 6’sı Anderlecht ile oldu. Sarı-lacivertliler, Anderlecht ile Avrupa’nın en büyük kupalarında mücadele etti: Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, Şampiyonlar Ligi eleme turları ve Avrupa Ligi. Fenerbahçe, Royal Antwerp ile de Avrupa Ligi grup aşamasında 2 defa oynadı. Kanarya, bu maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti.

Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise

Union Saint-Gilloise, Belçika Ligi’nde oynadığı 28 maçın 21’ini kazanarak, 5 beraberlik ve 2 yenilgiyle 68 puan topladı ve liderliği elinde tutuyor. Sarı-lacivertliler, ligdeki son 22 maçını kaybetmedi ve 61 gol atıp, sadece 29 gol yedi.

Union SG, UEFA Avrupa Ligi play-off turuyla Avrupa macerasına başladı ve Lugano’yu geçerek gruplara katıldı. Belçika temsilcisi, E Grubu’nda Liverpool, Toulouse ve LASK ile oynadı ve 8 puan alarak gruptan 3. sırada çıktı ve Avrupa Konferans Ligi’ne devam etti. Bu turnuvada da son 16 play-off turunda Eintracht Frankfurt’la karşılaştı. Union, ilk maçta 2-2 berabere kaldığı rakibini ikinci maçta deplasmanda 2-1 yenerek bir üst tura çıktı.

Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise

Fenerbahçe, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi’nde gruptan lider ve yenilgisiz ayrıldı, ancak son 16 turunda Sevilla’ya veda etti. Sarı-lacivertliler, bu turnuvada evinde 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Bu sezon Avrupa Konferans Ligi’nde oynayan Fenerbahçe, evindeki 6 maçı da kazandı. Kanarya, Avrupa’da evinde oynadığı son 12 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Fenerbahçe’de UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde bu sezon 5 gol atan Belçikalı Michy Batshuayi, takımın en skorer ismi oldu. Tüm kulvarlarda 22 golle takımın gol kralı olan Bosna Hersekli Edin Dzeko, bu turnuvada 4 gol attı. Sırp Dusan Tadic ve milli oyuncu İrfan Can Kahveci de bu organizasyonda 4 golle takıma katkı verdi.

Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek maçta Portekizli hakem Joao Pinheiro’nun yönetiminde sahaya çıkacak. Pinheiro’ya Bruno Jesus ve Luciano Maia yardımcı hakem olarak eşlik edecek. Dördüncü hakem görevini Miguel Nogueira üstlenecek. Maçın VAR hakemi ise Tiago Martins, AVAR hakemi de Hugo Miguel olacak.

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