Fenerbahçe - Union SG Maçı UEFA Avrupa Ligi Canlı İzle

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin heyecan dolu ilk haftasında, Belçika temsilcisi Union SG ile karşı karşıya geliyor. Ülker Stadyumu'nda gerçekleşecek olan bu kritik mücadele, sarı-lacivertli takımın derbi mağlubiyetini telafi etme şansı olacak. Maç saat 19:45'te başlayacak ve Fransız hakem Benoit Bastien tarafından yönetilecek.

FENERBAHÇE- Union SG MAÇI NE ZAMAN? İŞTE DETAYLAR

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi’ndeki bu ilk karşılaşması, hem takım hem de taraftarlar için büyük önem taşıyor. Fenerbahçe, son dönemde yaşadığı zorlukları geride bırakmak ve Avrupa'daki başarılarına devam etmek istiyor. Özellikle, derbi mağlubiyetinin ardından bu maçın kazanılması, motivasyon açısından kritik bir önem taşıyor.

Maç Bilgileri:

Takımlar: Fenerbahçe - Union SG

Fenerbahçe - Union SG Tarih: Bugün

Bugün Saat: 19:45

19:45 Stadyum: Ülker Stadyumu

Ülker Stadyumu Hakem: Benoit Bastien

FENERBAHÇE- Union SG TRT 1 CANLI İZLEME

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FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ

Fenerbahçe'nin Union SG karşısındaki muhtemel ilk 11'i şu şekilde oluştu:

Kaleci: Livakovic

Livakovic Defans: Mert Müldür, Becao, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde

Mert Müldür, Becao, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde Orta Saha: Fred, Amrabat, Szymanski, İrfan Can Kahveci

Fred, Amrabat, Szymanski, İrfan Can Kahveci Forvet: Cengiz Ünder, En Nesyri

Öte yandan, UEFA listesinde yer almayan Oğuz Aydın, Ryan Kent, Bartuğ Elmaz ve Filip Kostic, statü gereği bu maçta forma giyemeyecek.

UNION SG HAKKINDA

Geçtiğimiz sezon UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Fenerbahçe'ye elenen Union SG, Belçika Ligi’nde bu sezon 8 haftanın sonunda 10 puanla 12. sırada yer alıyor. Son 4 maçında gol kaydedemeyen Union SG, zorlu bir süreçten geçiyor. Bu durum, Fenerbahçe'nin avantajlı bir başlangıç yapma şansını artırıyor.

CANLI YAYIN İZLEME LİNKİ

Fenerbahçe’nin Avrupa’daki mücadelesini kesintisiz olarak izlemek isteyenler için TRT 1, şifresiz canlı yayın olanağı sunuyor. İşte Fenerbahçe - Union SG maçını canlı izlemek için gereken link: TRT 1 CANLI İZLE. https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

TRTSAT 1 FREKANS BİLGİLERİ

Eğer TRT 1’i uydu üzerinden izlemek isterseniz, güncel frekans bilgileri aşağıdaki gibidir:

Uydu: Türksat 4A

Türksat 4A Frekans: 11794

11794 Polarizasyon: Dikey (V)

Dikey (V) Sembol Oranı: 30000

30000 FEC: 3/4

TRT, Avrupa Ligi maçlarının Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiğini duyurdu

Fenerbahçe, bu önemli mücadelede kazanarak hem taraftarını sevindirmek hem de Avrupa Ligi’ndeki hedeflerine sağlam adımlarla ilerlemek istiyor. Union SG karşısında alacağı galibiyet, takımın moral ve motivasyonunu artıracaktır. Bugün saat 19:45’te başlayacak bu heyecan dolu maç için taraftarlar hazırlıklarını tamamladı.