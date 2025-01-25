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Fenerbahçe ve Göztepe 58. Randevuda: Rekorlar ve İstatistikler

Fenerbahçe, Göztepe ile 58. kez karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertlilerin 26 galibiyeti var.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 11:06
Fenerbahçe ve Göztepe 58. Randevuda: Rekorlar ve İstatistikler

Fenerbahçe ve Göztepe, Süper Lig'de 58. kez karşılaşacak

Sarı-lacivertli Fenerbahçe ile İzmir ekibi Göztepe, yarın Trendyol Süper Lig'de 58. kez rakip olarak sahaya çıkacak. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 57 lig maçında Fenerbahçe 26, Göztepe ise 9 galibiyet elde etti. Bunun yanında 22 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlanmıştır.

İstanbul'daki Maçlar ve İstatistikler

İki ekip, ligde İstanbul'da toplam 28 kez karşı karşıya gelecektir. Bu maçlarda Fenerbahçe, 17 galibiyet ile üstünlük sağlarken, Göztepe yalnızca 3 galibiyet almıştır. Ayrıca İstanbul'da oynanan 7 maçta beraberlikle sonuçlanmıştır. Fenerbahçe, bu maçlarda toplamda 53 gol atarken, Göztepe ise 17 gol kaydetmiştir.

Göztepe'nin İstanbul'daki galibiyetleri, 1966-67 sezonunda 1-0, 1999-2000'de 3-2 ve 2020-21 sezonunda 1-0'lık skorlarla gerçekleşmiştir. Öte yandan, Fenerbahçe, İstanbul'daki 27 maçında 14 defa Göztepe'den gol yememiştir.

En Farklı Skorlar

Fenerbahçe ile Göztepe arasında şimdiye kadar oynanan 57 lig maçı içinde en farklı galibiyet Fenerbahçe'nin elinde. 1974-1975 sezonunda İstanbul'da oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, sahadan 7-1 galip ayrılmıştır. Göztepe ise 9 galibiyetinin 8'ini tek farklı skorlarla alırken, 1970-71 sezonunda kendi sahasında 3-1'lik skorla galip gelmiştir.

İki takım arasında 1959-60 sezonunda İstanbul’da oynanması gereken bir maç da Bursa’da yapılmış ancak bu karşılaşma golsüz berabere sonuçlanmıştır.

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