Fenerbahçe ve Lille Golsüz Eşitlikle Devreye Girdi

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu
Fenerbahçe'nin ev sahipliği yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında, Fransa'nın Lille ekibiyle karşılaşması, ilk yarıda golsüz eşitlikle tamamlandı.
İlk Yarıda Dadaşmatik Ataklar
Maçın başlama düdüğüyle birlikte, Fenerbahçe hemen atak yapmaya başladı. 1. dakikada sağ kanattan başlayan maçta, Tadic'in altı pas önüne gönderdiği ortada, Dzeko kafasıyla vurdu ancak top üstten dışarı çıktı.
25. dakikada Fenerbahçe, ceza sahası çevresinde etkili bir atak gerçekleştirdi. Sağdan kullanılan kornerde, savunmadan seken topu kapan İsmail, Szymanski'ye pasını verdi. Szymanski'nin sert şutu, kaleci Chevalier tarafından son anda kornere çelindi.
Aynı dakikada oluşan başka bir pozisyonda, Mert Hakan'ın ceza sahası dışından attığı sert şut, yine Chevalier tarafından kornere gönderildi.
Taktiksel Oyun
38. dakikada sarı-lacivertlilerin etkili oyunu devam etti. Mert Müldür'ün pasında, savunmanın arkasına sarkan Tadic, Saint-Maximin'e pas attı. Saint-Maximin'in ayak içiyle yaptığı çekişte, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
Bu pozisyonun ardından, karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.