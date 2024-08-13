Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Fenerbahçe ve Lille Golsüz Eşitlikle Devreye Girdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. eleme turundaki Fenerbahçe - Lille maçı ilk yarıda 0-0 sona erdi.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 20:58
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 20:58
Fenerbahçe ve Lille Golsüz Eşitlikle Devreye Girdi

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu

Fenerbahçe'nin ev sahipliği yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında, Fransa'nın Lille ekibiyle karşılaşması, ilk yarıda golsüz eşitlikle tamamlandı.

İlk Yarıda Dadaşmatik Ataklar

Maçın başlama düdüğüyle birlikte, Fenerbahçe hemen atak yapmaya başladı. 1. dakikada sağ kanattan başlayan maçta, Tadic'in altı pas önüne gönderdiği ortada, Dzeko kafasıyla vurdu ancak top üstten dışarı çıktı.

25. dakikada Fenerbahçe, ceza sahası çevresinde etkili bir atak gerçekleştirdi. Sağdan kullanılan kornerde, savunmadan seken topu kapan İsmail, Szymanski'ye pasını verdi. Szymanski'nin sert şutu, kaleci Chevalier tarafından son anda kornere çelindi.

Aynı dakikada oluşan başka bir pozisyonda, Mert Hakan'ın ceza sahası dışından attığı sert şut, yine Chevalier tarafından kornere gönderildi.

Taktiksel Oyun

38. dakikada sarı-lacivertlilerin etkili oyunu devam etti. Mert Müldür'ün pasında, savunmanın arkasına sarkan Tadic, Saint-Maximin'e pas attı. Saint-Maximin'in ayak içiyle yaptığı çekişte, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

Bu pozisyonun ardından, karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İLGİLİ HABERLER

21 Ağustos BİM indirimleri! Hafta sonu koştur koştur BİM'e gitmeyen kaçıracak

Sabah sabah resmen açıklandı! 15 Ağustos'tan itibaren maaşlara yüzde 30 zam kararı

Kış hazırlıkları başlasın! Isınma yardımı hükümetten onay aldı geliyor!

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!

Faiz şöleni başladı! CEPTETEB, Alternatifbank, ONPlus’ta kazançlar 44 bin liraya ulaşıyor

Son 7 Gün! Hayallerinizi gerçekleştirecek Milli Emlak arazisi 37.000 TL’ye bekliyor

4A 4B 4C'lilere Ağustos Müjdesi! 17 Ağustos'ta çifte ödeme ve ek fırsatlar geliyor

21 Ağustos BİM indirimleri! Hafta sonu koştur koştur BİM'e gitmeyen kaçıracak

Kış hazırlıkları başlasın! Isınma yardımı hükümetten onay aldı geliyor!

Sabah sabah resmen açıklandı! 15 Ağustos'tan itibaren maaşlara yüzde 30 zam kararı

Emekliye bakanlıktan müjde! İndirimin feriştahı geliyor

Öğrenciler ve ebeveyn düğün bayram edecek! O marketten 5 değil 7 değil tam 10 sayfalık dev indirimler...

Tüm artışlara inat BİM’de lıkır lıkır aldıracak süt ürünleri kampanyası: 3 Kilosu 80 TL’den düşüyor

Devlet kapısından 800.000 TL ödeme müjdesi! Hemen başvuranın şansı talihi açılacak