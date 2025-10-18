Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım ile Hamdi Akın Arasında Tartışma

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında Aziz Yıldırım ile Hamdi Akın arasında İncek ve Kayışdağı arazileri üzerinden sert tartışma yaşandı; bazı üyeler salondan çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 14:11
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 14:11
İncek ve Kayışdağı arazileri gündemde, salon gerildi

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında eski başkan Aziz Yıldırım ile eski yönetici Hamdi Akın arasında sert bir tartışma yaşandı.

Toplantı, Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Yıldırım'ın konuşmasının ardından kürsüye çıkan Akın, Yıldırım'ın Ankara İncek'teki arsa hakkındaki açıklamalarına yanıt verdi.

Akın, İncek konusuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Bundan sonrası bizim konumuz olmamasına rağmen, İncek konusunu sayın başkan bana sorduğu için açıklama yapıyorum. İncek'te bir arsamız var, Ankara'nın da iyi yeridir ama burası spor alanıdır. Üzerine herhangi bir şey, herhangi bir konut yapılamaz. 'Sen niye oraya inşaat yaptın?' dediği yer ise, buraya 700-800 metre mesafede konuta uygun alandadır. Yapılan ekspertiz ortadadır, 7-8 milyon dolar civarında bir değeri vardır. Kira şartları da o gün ilan edildi, sanıyorum ki başkan bakmadınız. Ben bulup size de yollarım. Iğdır FK'ye verildi. Adamlar gelip harabe haldeki yere yepyeni tesis yaptılar, yepyeni bina yaptılar, bir de kira ödediler."

Akın, Yıldırım'ın Kayışdağı arazisinin satılmasına yönelik ifadelerine de yanıt vererek: "Kayışdağı'na başkan 70 milyon avro dedi. Ama şunu söyleyelim, 60 versin hemen verelim. '70 milyona ben alayım.' gibisinden sözleri olduğunu da duyuyorum. Yanıltıyorsunuz, böyle bir değer yok." dedi.

Bu sözlerin ardından Yıldırım yerinden kalkarak, "Senin konuşma yetkin yok. Sen İncek'ten kaç lira kira alacaksın söylesene, hep yalan." şeklinde tepki verdi. Akın ise, "Sizin döneminizde olduğu gibi, kulübün arşivinde bunlar var. Bunlara erişmek zor değil." yanıtını verdi.

Konuşmalar sırasında salonda bulunan üyeler arasında tartışma çıktı. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, yaşanan gerginliğin ardından bazı üyelerin salondan çıkarılmasını talep etti.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında, eski başkanlardan Aziz Yıldırım ile eski yönetici Hamdi Akın arasında tartışma yaşandı. Aziz Yıldırım ile Hamdi Akın'ın konuşmaları sırasında salonda bulunan üyeler arasında tartışma çıktı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Saadettin Saran (ortada), üyeleri sakinleştirmeye çalıştı.

