Fenerbahçe'den yıldız seri: 10'da 10 yaptılar

Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, yeni sezona fırtına gibi başladı. Sarı-lacivertli ekip, ligde çıktığı 4 maçı da kazanarak liderliğini sürdürdü ve bu muhteşem başarıyı en son 2009/10 sezonunda yakalamıştı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan konuk ekip, ilk 20 dakikada rakip kalede daha fazla görünen taraf oldu. Ancak Fenerbahçe, oyunda dengeyi sağladıktan sonra 31. dakikada misafir takımın golüne engel olamadı. Golün ardından toparlanan sarı-lacivertliler, 45+1. dakikada Dzeko'nun golüyle ilk yarıyı 1-1 berabere tamamladı.





İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 56. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle öne geçti. Ancak 64. dakikada rakip takımın golüne engel olamayarak skorda denge yeniden sağlandı. Sarı-lacivertliler, oyunu rakip yarı alana yıkarak 79. dakikada Sebastian Szymanski'nin golüyle tekrar öne geçti ve maçtan 3-2 galip ayrıldı.





Bu galibiyetle puanını 12'ye yükselten Fenerbahçe, liderlik koltuğunu korurken, 13 yıl aradan sonra aynı başarıyı yakaladı. Ligde çıktığı 4 maçı da kazanarak harika bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, bu sezon oynadığı 10 resmi maçın tamamını galibiyetle tamamladı.

Fenerbahçe, taraftarlarını heyecanlandıran bu zaferlerle yeni sezona damgasını vuruyor ve Süper Lig'de büyük bir iddia ile yoluna devam ediyor.