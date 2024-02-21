Fenerbahçeli isme doping cezası!

Eski Fenerbahçeli basketbolcu Pierria Henry, kariyerindeki son gelişmeyle sarsıcı bir doping cezası aldı. EuroLeague takımlarından Baskonia forması giyen Amerika doğumlu Senegalli oyuncu, Ocak 2027'ye kadar basketboldan men edildi. 31 yaşındaki gard oyuncusunun, geçtiğimiz ay sahte bir idrar örneği verdiği tespit edilmiş ve bu durum üzerine bir soruşturma başlatılmıştı.

Geçmiş sezon Fenerbahçe'de forma giyen tecrübeli basketbolcu, Amerika'ya dönme kararı almış ancak NBA'de başarılı olamayarak Ekim ayında eski takımı Baskonia'ya geri dönmüştü. Ancak, bu dönüşünün ardından Henry'nin doping suçu işlediği ortaya çıktı.





Bu sezon EuroLeague'de 13 maça çıkan Henry, maç başına ortalama 9.9 sayı, 2.8 ribaund ve 6.2 asist performansı sergilemişti. Ancak, bu başarılarının arkasında doping kullanımının ortaya çıkması, oyuncunun kariyerine ve takımına olumsuz bir etki bırakacak gibi görünüyor.