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Ferhat Arıcan Paris 2024'te 5. Sırayı Elde Etti

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler paralel bar finalini 5. sırada tamamladı.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 13:30
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 13:30
Ferhat Arıcan Paris 2024'te 5. Sırayı Elde Etti

Ferhat Arıcan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda 5. Oldu

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler paralel bar aletinde gösterdiği performansla 5. sırayı aldı.

Finaldeki Mücadele

Fransa'nın başkenti Paris’te bulunan Bercy Arena’da gerçekleşen finallerde, Ferhat Arıcan, 15.100 puan alarak kürsüye çıkma şansını kaçırdı.

Madalya Sıralaması

Finalde, Çinli Jingyuan Zou 16.200 puanla altın madalya kazanırken, Ukraynalı Illia Kovtun 15.500 puanla gümüş, Japon Shinnosuke Oka ise 15.300 puanla bronz madalya elde etti.

Ferhat Arıcan, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda kazandığı bronz madalya ile dikkatleri üzerine çekmişti.

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