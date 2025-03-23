Ferhat Arıcan, Türkiye'de Altın Madalya Kazandı!

Ferhat Arıcan, Tarihi Bir Başarıya İmza Attı

Milli sporcu Ferhat Arıcan, Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Türkiye ayağında erkekler paralel bar aletinde altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Organizasyon Detayları

Vestel'in sponsorluğunda düzenlenen ve Antalya İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen bu büyük organizasyona, 26 ülkeden 122 sporcu katıldı. Ferhat Arıcan, erkekler paralel bar finalinde gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çekti.

Final Mücadelesi

Finallerin son gününde, milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, erkekler paralel bar aleti finalinde ilk sırada yer alarak altın madalya ile ödüllendirildi. Bu zafer, Türk spor tarihinde bir başka önemli kilometre taşı olarak kaydedildi.