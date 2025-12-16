DOLAR
42,71 -0,05%
EURO
50,32 -0,23%
ALTIN
5.913,55 -0,1%
BITCOIN
3.712.713,39 -1,25%

Samsunspor'dan Coulibaly açıklaması: Yeniden sakatlanmadı

Samsunspor, Tanguy Coulibaly’nin yeniden sakatlandığı iddialarını yalanladı; oyuncunun tedavi ve rehabilitasyon süreci planlandığı şekilde devam ediyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 15:35
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 15:35
Samsunspor'dan Coulibaly açıklaması: Yeniden sakatlanmadı

Samsunspor'dan Coulibaly açıklaması

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, uzun süredir forma giyemeyen Tanguy Coulibaly hakkında dolaşan yeniden sakatlandığı iddialarını yalanladı.

Kulübün açıklaması

Samsunspor, oyuncunun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin planlandığı gibi sürdüğünü belirtti.

"Oyuncumuz Tanguy Coulibaly’nin sakatlığıyla ilgili tedavi ve rehabilitasyon süreci planlandığı şekilde devam etmektedir. Oyuncumuzun mevcut sakatlığı (sol diz iç yan bağ tam kat yırtığı) için öngörülen iyileşme süresi, sakatlandığı tarih itibarıyla 8–10 hafta olarak belirlenmiştir. Sağlık ekibimizin değerlendirmeleri doğrultusunda, Tanguy Coulibaly’nin hazır olması halinde takımımızla birlikte çalışmalara başlayacaktır. Kamuoyunda yer alan, oyuncumuzun yeniden sakatlandığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır"

Sakatlık ve maç durumu

Sezon başında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Montpellier’den transfer edilen Fildişi Sahili asıllı Fransız kanat oyuncusu Tanguy Coulibaly, 23 Ekim tarihinde oynanan Dinamo Kiev karşılaşmasında sakatlanmış; o tarihten sonra ligde 7, Avrupa’da ise 10 karşılaşmada forma giyemedi.

Samsunspor formasıyla bu sezon 7 maçta görev alan 25 yaşındaki Tanguy Coulibaly, gol ve asist katkısı sağlayamazken, söz konusu müsabakalarda 3 sarı kart gördü.

TRENDYOL SÜPER LİG EKİPLERİNDEN SAMSUNSPOR, UZUN BİR SÜREDİR TAKIMDA YER ALAMAYAN TANGUY...

TRENDYOL SÜPER LİG EKİPLERİNDEN SAMSUNSPOR, UZUN BİR SÜREDİR TAKIMDA YER ALAMAYAN TANGUY COULİBALY’NİN TEKRAR SAKATLANDIĞI YÖNÜNDEKİ İDDİALARIN GERÇEĞİ YANSITMADIĞINI AÇIKLADI.

TRENDYOL SÜPER LİG EKİPLERİNDEN SAMSUNSPOR, UZUN BİR SÜREDİR TAKIMDA YER ALAMAYAN TANGUY...

İLGİLİ HABERLER

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TFF 2. Lig: Muğlaspor 0-0 Karaman FK — Atatürk’te Puanlar Paylaşıldı
2
Levent Mercan: "Mutluyum, Tedesco hocama teşekkür ederim" — Fenerbahçe 4-0 Konyaspor
3
PFDK'dan 23 Hakeme Bahis Cezası: 8-12 Ay Hak Mahrumiyeti
4
Nesine 3. Lig: Malatya Yeşilyurtspor 0-0 Ağrı 1970 SK
5
Merkezefendi'de Buz Pateni Pisti Açıldı
6
Erzurum GSİM Palandöken'de Buz Salonlarını Yeniliyor
7
Samsunspor'dan Coulibaly açıklaması: Yeniden sakatlanmadı

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi