Samsunspor'dan Coulibaly açıklaması: Yeniden sakatlanmadı

Samsunspor'dan Coulibaly açıklaması

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, uzun süredir forma giyemeyen Tanguy Coulibaly hakkında dolaşan yeniden sakatlandığı iddialarını yalanladı.

Kulübün açıklaması

Samsunspor, oyuncunun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin planlandığı gibi sürdüğünü belirtti.

"Oyuncumuz Tanguy Coulibaly’nin sakatlığıyla ilgili tedavi ve rehabilitasyon süreci planlandığı şekilde devam etmektedir. Oyuncumuzun mevcut sakatlığı (sol diz iç yan bağ tam kat yırtığı) için öngörülen iyileşme süresi, sakatlandığı tarih itibarıyla 8–10 hafta olarak belirlenmiştir. Sağlık ekibimizin değerlendirmeleri doğrultusunda, Tanguy Coulibaly’nin hazır olması halinde takımımızla birlikte çalışmalara başlayacaktır. Kamuoyunda yer alan, oyuncumuzun yeniden sakatlandığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır"

Sakatlık ve maç durumu

Sezon başında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Montpellier’den transfer edilen Fildişi Sahili asıllı Fransız kanat oyuncusu Tanguy Coulibaly, 23 Ekim tarihinde oynanan Dinamo Kiev karşılaşmasında sakatlanmış; o tarihten sonra ligde 7, Avrupa’da ise 10 karşılaşmada forma giyemedi.

Samsunspor formasıyla bu sezon 7 maçta görev alan 25 yaşındaki Tanguy Coulibaly, gol ve asist katkısı sağlayamazken, söz konusu müsabakalarda 3 sarı kart gördü.

