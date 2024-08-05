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Gaziantep'te Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası Tamamlandı

Açırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası Gaziantep'te sona erdi. Dereceye girenler, uluslararası alanda Türkiye'yi temsil edecek.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 16:46
Gaziantep'te Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası Tamamlandı

Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası Gaziantep'te Gerçekleşti

Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası, Gaziantep'te sona erdi. Bu önemli etkinlik, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Şahinbey Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirildi.

338 Sporcunun Mücadelesi

Şahinbey Belediyesi Geleneksel Sporlar Merkezi'nde düzenlenen şampiyonada, Türkiye'nin dört bir yanından gelen toplam 338 sporcu, minikler, yıldızlar, büyükler ve baş pehlivanlar kategorilerinde kıyasıya mücadele etti.

Dereceye Girenler

Yarışmada, farklı kategorilerde öne çıkan sporcular şu şekilde:

  • +90 Kilogram: Anıl Kılıçsallayan
  • 90 Kilogram: Muharrem Alper Adlan
  • 80 Kilogram: Ömer Faruk Çayır
  • 70 Kilogram: Fatih Önalan
  • 60 Kilogram: Mehmet Yüce

Bu başarıların ardından dereceye giren sporcular, Kazakistan'ın Astana kentinde düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası, Gaziantep'te tamamlandı. Türkiye Geleneksel Güreşler...

Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası, Gaziantep'te tamamlandı. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Şahinbey Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada çeşitli illerden 338 sporcu minikler, yıldızlar, büyükler ve baş pehlivanlar kategorilerinde mücadele etti.

Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası, Gaziantep'te tamamlandı. Türkiye Geleneksel Güreşler...

Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası, Gaziantep'te tamamlandı. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Şahinbey Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada çeşitli illerden 338 sporcu minikler, yıldızlar, büyükler ve baş pehlivanlar kategorilerinde mücadele etti.

Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası, Gaziantep'te tamamlandı. Türkiye Geleneksel Güreşler...

Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası, Gaziantep'te tamamlandı. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Şahinbey Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada çeşitli illerden 338 sporcu minikler, yıldızlar, büyükler ve baş pehlivanlar kategorilerinde mücadele etti.

Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası, Gaziantep'te tamamlandı. Türkiye Geleneksel Güreşler...

Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası, Gaziantep'te tamamlandı. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Şahinbey Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada çeşitli illerden 338 sporcu minikler, yıldızlar, büyükler ve baş pehlivanlar kategorilerinde mücadele etti.

Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası, Gaziantep'te tamamlandı. Türkiye Geleneksel Güreşler...

Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası, Gaziantep'te tamamlandı. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Şahinbey Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada çeşitli illerden 338 sporcu minikler, yıldızlar, büyükler ve baş pehlivanlar kategorilerinde mücadele etti.

Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası, Gaziantep'te tamamlandı. Türkiye Geleneksel Güreşler...

Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası, Gaziantep'te tamamlandı. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Şahinbey Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada çeşitli illerden 338 sporcu minikler, yıldızlar, büyükler ve baş pehlivanlar kategorilerinde mücadele etti.

Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası, Gaziantep'te tamamlandı. Türkiye Geleneksel Güreşler...

Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası, Gaziantep'te tamamlandı. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Şahinbey Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada çeşitli illerden 338 sporcu minikler, yıldızlar, büyükler ve baş pehlivanlar kategorilerinde mücadele etti.

Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası, Gaziantep'te tamamlandı. Türkiye Geleneksel Güreşler...

Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası, Gaziantep'te tamamlandı. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Şahinbey Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada çeşitli illerden 338 sporcu minikler, yıldızlar, büyükler ve baş pehlivanlar kategorilerinde mücadele etti.

Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası, Gaziantep'te tamamlandı. Türkiye Geleneksel Güreşler...

Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası, Gaziantep'te tamamlandı. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Şahinbey Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada çeşitli illerden 338 sporcu minikler, yıldızlar, büyükler ve baş pehlivanlar kategorilerinde mücadele etti.

Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası, Gaziantep'te tamamlandı. Türkiye Geleneksel Güreşler...

Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası, Gaziantep'te tamamlandı. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Şahinbey Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada çeşitli illerden 338 sporcu minikler, yıldızlar, büyükler ve baş pehlivanlar kategorilerinde mücadele etti.

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