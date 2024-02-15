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Fernando Santos'tan Konyaspor maçı öncesi sürpriz karar

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Ernest Muci, siyah beyazlı formayla çıktığı ilk maçta alışık olmadığı bir pozisyonda oynadı. O dönemde eleştirilen oyuncu Fernando Santos, daha sonra Konyaspor maçıyla ilgili sürpriz bir karar verdi.

Yayın Tarihi: 15.02.2024 19:41
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 19:41
Fernando Santos'tan Konyaspor maçı öncesi sürpriz karar

Siyah Beyazlıların sezonun son günü 10 milyon euro karşılığında Legia Varşova takımından kadrosuna dahil ettiği Ernest Muci, ilk maçta mükemmel bir performans sergilese de 22 yaşındaki oyuncuyu hiç alışkın olmadığı bir pozisyona getiren Fernando Santos, bu hareketinden dolayı çok fazla eleştiri aldı.

Fernando Santos'tan Konyaspor maçı öncesi sürpriz karar

Milot Rashica ile Rachid Ghezzal'in sakatlıklarından dolayı sağ kanatta oynaması düşünülen Arnavut pyuncu Ernest Muci, u kez kendi mevkisinde forma giyecek. Dün akşam takımla birlikte idmana katılan Rashica, Konyaspor karşılaşmasında ilk 11'inde sağ kanatta forma giyecek. Böylece Muci 10 numara pozisyonuna geçmiş olacak.

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Fernando Santos'tan Konyaspor maçı öncesi sürpriz karar

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