Fethiye'de Göcek Kış Trofesi'nin 4. Ayağı Başladı

Fethiye'de Göcek Kış Trofesi Heyecanı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Göcek Kış Trofesi Yat Yarışlarının 4. ayağı başladı. Göcek Yat Kulübü tarafından organize edilen bu sıra dışı etkinlik, yelken tutkunlarını bir araya getirdi.

Bu yılki yarışlara, Türkiye'nin yanı sıra üç ülkeden toplamda 10 yelkenli yat ve 69 sporcu katıldı. Yarışlar, etkileyici manzarasıyla ünlü Göcek koyundan start aldı ve Göcek Adası ile Zeytin Ada rotasında zorlu bir mücadeleye sahne oldu.

Yarışların Programı

Göcek Yat Kulübü Başkanı Onur Ugan, yaptığı açıklamada, kış trofesinin dördüncü ayağının ilk gününde iki yarış gerçekleştirildiğini belirtti. Ugan, yarınki yarışlarla birlikte yılın kış trofesinin tamamlanacağını ifade etti.

Yarışları izlemek isteyenler için Fethiye kıyılarında bulunan etkinlik, deniz tutkunları için unutulmaz anlara ev sahipliği yapacak.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Göcek Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 4. ayağı başladı. Göcek Yat Kulübünün organize ettiği yarışlara Türkiye'nin yanı sıra 3 ülkeden 10 yelkenli yat ve 69 sporcu katıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Göcek Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 4. ayağı başladı. Göcek Yat Kulübünün organize ettiği yarışlara Türkiye'nin yanı sıra 3 ülkeden 10 yelkenli yat ve 69 sporcu katıldı.