Fethiye'de Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Kupası Heyecanı

Fethiye'deki Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Kupası'nda 30 kulüpten 500 sporcu mücadele ediyor.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 12:59
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 12:59
Fethiye'de Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Kupası Heyecanı

Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Kupası Fethiye'de Başladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Kupası yarışları, Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Çalış Plajı'nda düzenlenmeye başladı.

Bu yılki organizasyonda 30 kulüpten 500 sporcu mücadele ediyor. Yarışmada en iyi performansı gösteren sporcular, milli takıma seçilme fırsatı da yakalayacak.

Sporcular İçin Önemli Bir Fırsat

Federasyon Başkanı Erhan Ertürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “En iyi dereceyi elde eden sporcular, milli takıma alınacak ve yurt dışındaki yarışlara hazırlık kamplarına katılacak” dedi. Ayrıca, Fethiye'deki yarışların sporcular için büyük önem taşıdığını vurgulayan Ertürk, “Sıcak havada, muhteşem mücadeleler yaşanıyor. Tüm sporcular performanslarının zirvesinde.” şeklinde konuştu.

Geçmişten Gelen Gurur

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit, Fethiye'de geçmiş yıllarda yalnızca kısa mesafe yarışlarının yapıldığını hatırlatarak, “Yeniden kürek sporcularını ağırlamak bizim için büyük bir gurur.” ifadelerini kullandı.

Yarışlar, yarın sona erecek.

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