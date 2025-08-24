DOLAR
FIBA 16 Yaş Altı Kızlar B Ligi: Türkiye 62-27 İrlanda — Çeyrek Finalde

Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi A Grubu'nu 4'te 4 yapıp İrlanda'yı 62-27 yendi ve çeyrek finale yükseldi.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 20:19
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 20:19
Ay-yıldızlılar grubu namağlup tamamladı

Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde A Grubu'ndaki son maçında İrlanda'yı 62-27 mağlup ederek grubunu 4'te 4 ile tamamladı ve çeyrek finale yükseldi.

Şampiyonaya Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda, karşılaşma Basketbol Gelişim Merkezi C2 Salonu'nda oynandı. Milliler maça iyi başladı ve ilk çeyreği 16-5 önde tamamladı. Devre arasına da 33-15 üstün girdi.

Üçüncü çeyrekte rakibe sayı şansı tanımayan Türkiye, skoru 52-15'e taşıdı ve mücadeleden 62-27 galip ayrıldı.

Süre bulan 12 oyuncunun 11'inden skor katkısı alan takımda Nehir Odabaşı 10 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Esma Tanrıverdi 9 sayı 9 ribaunt, Kadriye Erva Özek 9 sayıyla oynadı. Beşer sayı kaydeden oyunculardan Ayşe Melek Demirer 12, Naz Secerlioğlu ise 10 ribauntluk katkı verdi.

İrlanda cephesinde ise Laura Buckley 8 sayı, 6 ribauntla takımının en etkili ismi oldu.

Türkiye, çeyrek finalde B Grubu'nu ikinci tamamlayan takımla eşleşecek.

