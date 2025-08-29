FIBA 16 Yaş Altı Kızlar: Türkiye 54-46 İsviçre — A Ligi'ne Yükseldi

Türkiye 54-46 İsviçre: Bronza uzanan galibiyet

FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi üçüncülük maçında Türkiye, İsviçre'yi 54-46 mağlup ederek bronz madalya elde etti ve A Ligi'ne yükselmeye hak kazandı.

Maç özeti

Karşılaşmaya iyi başlayan taraf İsviçre oldu. Srdanovic'in etkili oyununa Clavel'in katkısı eklenince rakip ekip ilk çeyreği 20-11 önde tamamladı.

İkinci periyoda 9-0'lık seriyle başlayan Türkiye skoru 20-20'de eşitledi. Esma Tanrıverdi'nin yanı sıra Ayşegül Uzel, Naz Secerlioğlu, Zeynep Gülsen Şencan ve Azra Tura'nın sayılarıyla ay-yıldızlı ekip üstünlüğü ele geçirip soyunma odasına 30-26 önde girdi.

Üçüncü çeyreğin başında üstünlüğünü koruyan Türkiye, periyot sonlarında savunmadaki hatalarla avantajını kısmen yitirdi. Bitime 3 dakika kala yakaladığı 6-0'lık seriyle farkı bir sayıya indiren (37-36) milliler, Esma Tanrıverdi'nin son saniye üçlüğüyle periyodu 42-36 önde tamamladı.

Son çeyrekte skor üstünlüğünü sürdüren Türkiye, üst üste sayılarla farkı açtı. Nehir Odabaşı'nın üç sayılık basketiyle fark çift hanelere (53-42) çıktı ve müsabaka 54-46 sonuçlanarak Türkiye bronz madalyaya ulaştı.

Oyuncu performansları ve açıklamalar

Karşılaşmanın en değerli oyuncusu seçilen Esma Tanrıverdi, müsabakayı 19 sayıyla tamamladı.

Naz Secerlioğlu: "Çok mutluyuz. Öncelikli hedefimiz şampiyon olup A Ligi'ne çıkmaktı. Takım olarak asla düşmedik, yıkılmadık. Maça da tam konsantrasyonla çıktık. Bu takımı A Ligi'ne çıkartacağımızı biliyorduk. Her zaman ona yönelik çalıştık. Burada 50 gün herkes mükemmel efor sarf etti. Sakatlar verdik, Ayşe Melek Demirer ve Ayşegül Üzel'e armağan ediyoruz bu maçı, onlar için savaştık. A Ligi'ne çıktık ve hedefimizi tamamladık. Takımıma çok güveniyordum. Çok büyük azimle çalıştık, birbirimize çok güvendik ve burada aile olduk. Bu takıma kaptan olmaktan gurur duyuyorum."

Esma Tanrıverdi: "Çok mutluyum. İlk defa bu formayı giyiyorum. Hedefimiz şampiyon olup A ligine çıkmaktı, şampiyon olamadık ama yine de A ligine çıktık. Çok mutluyuz, hepimizle gurur duyuyorum. Nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum ama çok mutluyum."