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FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye İlk Maçını Kaybetti

Türkiye, FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'ya yenildi.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 23:12
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 23:12
FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye İlk Maçını Kaybetti

FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Başladı

Türkiye, FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası’ndaki ilk maçında Almanya ile karşılaştı. Mücadele, Finlandiya'nın Tampere kentinde yapıldı.

Maçın Detayları

Millilerin karşılaşmaya olan performansı, ilk yarıda geride kalmalarına rağmen dikkat çekti. Türkiye, ilk yarıyı 45-39 geride tamamladı. Sonuç olarak maçtan da 81-73’lük skorla mağlup ayrıldı.

Gelecek Maç

18 Yaş Altı Milli Erkek Basketbol Takımı, yarın TSİ 15.30'da Belçika ile ikinci maçına çıkacak. Tüm basketbolseverlerin desteği bu mücadelede ekip için önemli olacak.

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