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FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası: Türkiye, Hırvatistan'a Yenildi

Türkiye, FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Hırvatistan'a 87-79 mağlup oldu ve grubu son sırada tamamladı.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 15:24
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 15:24
FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası: Türkiye, Hırvatistan'a Yenildi

FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin Son Maçı

Türkiye, FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki son karşılaşmasında Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. Maç, Finlandiya'nın Tampere kentinde düzenlenen turnuvanın bir parçası olarak gerçekleştirildi.

Maçın Detayları

Ay-yıldızlı milli takım, Hırvatistan maçına iyi bir başlangıç yapamayıp ilk yarıyı 45-40 geride kapatmak zorunda kaldı. İkinci yarıda da toparlanamayan Türkiye, karşılaşmayı 87-79'luk skorla kaybetti.

Şampiyonadaki Performans

Daha önce Almanya ve Belçika takımlarına karşı da mağlubiyet alan Türk takımı, bu sonuçla A Grubu'nu son sırada tamamladı. 31 Temmuz Çarşamba günü, son 16 turunda B Grubu'nu lider tamamlayacak olan bir takım ile mücadele edecek.

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