FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası: Türkiye, Hırvatistan'a Yenildi

FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin Son Maçı

Türkiye, FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki son karşılaşmasında Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. Maç, Finlandiya'nın Tampere kentinde düzenlenen turnuvanın bir parçası olarak gerçekleştirildi.

Maçın Detayları

Ay-yıldızlı milli takım, Hırvatistan maçına iyi bir başlangıç yapamayıp ilk yarıyı 45-40 geride kapatmak zorunda kaldı. İkinci yarıda da toparlanamayan Türkiye, karşılaşmayı 87-79'luk skorla kaybetti.

Şampiyonadaki Performans

Daha önce Almanya ve Belçika takımlarına karşı da mağlubiyet alan Türk takımı, bu sonuçla A Grubu'nu son sırada tamamladı. 31 Temmuz Çarşamba günü, son 16 turunda B Grubu'nu lider tamamlayacak olan bir takım ile mücadele edecek.