FIBA 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası: Türkiye - İsrail Maçı

FIBA 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın Sonuçları

FIBA 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, son 16 turunda İsrail ile karşı karşıya geldi. Maç, Portekiz'in Matosinhos kentinde düzenlenmekteydi.

Maçın Detayları

Türkiye, A Grubu'nu ikinci sırada tamamladıktan sonra B Grubu üçüncüsü olan İsrail ile mücadele etti. İlk yarıyı 50-35'lik skorla geride kapatan Ay-yıldızlılar, maçı 80-71 kaybetti. Klasman Maçları Bekleniyor

Bu sonuçla birlikte milli takım, Avrupa Şampiyonası'nda klasman karşılaşmalarına katılacak. Türkiye, turnuvada daha iyi bir performans sergilemek için hazırlıklara başlayacak.