FIBA Dünya Sıralaması: Türkiye 27. Sırada Kaldı

Türkiye'nin FIBA Dünya Sıralamasındaki Yeri Değişmedi

FIBA dünya sıralamasının güncellenmesiyle birlikte, Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı 27. sıradaki yerini korudu. Takım, 437,4 puan ile sıralamada sabit kaldı.

Üst Sıralarda Değişiklik Yok

FIBA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, dünya sıralamasında ilk 5 sırasında da bir değişiklik yaşanmadığı belirtildi. ABD takımının liderliğini sürdürdüğü sıralamada, Sırbistan, Almanya, Fransa ve Kanada takımları ABD'nin ardından gelmektedir.

Basketbolseverler için gelişmeleri takip etmek önem taşıyor. 27. sırada yer alan Türkiye, uluslararası turnuvalarda alacağı başarılarla sıralamadaki yerini yükseltme hedefinde.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.