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FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye'nin E Grubu Rakipleri Belli Oldu

Türkiye, FIFA 2026 Dünya Kupası elemelerinde E Grubu'nda önemli rakiplerle karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 14:53
FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye'nin E Grubu Rakipleri Belli Oldu

Türkiye'nin E Grubu Rakipleri Açıklandı

FIFA 2026 Dünya Kupası elemelerinde Türkiye, E Grubu'nda heyecan verici eşleşmelerle mücadele edecek. Türkiye'nin rakipleri arasında Hollanda ve İspanya arasındaki Uluslar Ligi çeyrek finalinin kazananı, Gürcistan ve Bulgaristan yer alıyor.

Önemli Maçlar Önümüzde

E Grubu, Türkiye için zorlu bir mücadele ortamı sunacak. Uluslar Ligi'ndeki sonuçlar, FIFA 2026 Dünya Kupası'na giden yolda kritik bir rol oynayacak. Türkiye'nin, grup aşamasında bu güçlü rakiplerle nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.

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