Furkan Korkmaz takas edildi: Philadelphia defteri kapandı

Philadelphia ile anlaşma bitti! Furkan Korkmaz takımdan ayrıldı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

FURKAN KORKMAZ TAKIMDAN AYRILDI

NBA yıldızlarından 26 yaşındaki Furkan Korkmaz Philadelphia takımında yer alıyordu. 26 yaşındaki başarılı basketbolcu 2017 senesinde transfer edilmişti ve takas sonrasında yeni takımı da belli oldu.





Yapılan son haberlere göre Indiana Pacers, Buddy Hield'a karşılık Marcus Morris, Furkan Korkmaz ve üç tane ikinci tur draf hakkı kazanmış oldu.