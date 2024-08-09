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Futbol: 2024-2025 Sezonu Başlıyor

Trendyol Süper Lig ve 1. Lig, bu akşam itibariyle yeni sezonuna merhaba diyor.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 10:05
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 10:05
Futbol: 2024-2025 Sezonu Başlıyor

Futbol Heyecanı Başlıyor

Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig, 2024-2025 sezonlarına bu akşam düzenlenecek maçlarla start veriyor. Türkiye Futbol Federasyonu, liglerin açılış programını açıkladı.

Süper Lig Maç Programı

Bugün:
21.00 Galatasaray vs Atakaş Hatayspor (RAMS Park)

10 Ağustos Cumartesi:
19.15 Kasımpaşa vs Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu)
21.45 Antalyaspor vs Göztepe (Corendon Airlines Park Antalya)
21.45 Fenerbahçe vs Adana Demirspor (Ülker Stadyumu)

11 Ağustos Pazar:
19.15 Sivasspor vs Trabzonspor (BG Grup 4 Eylül Stadyumu)
21.45 Corendon Alanyaspor vs Eyüpspor (Alanya Oba Stadyumu)
21.45 Samsunspor vs Beşiktaş (Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu)

12 Ağustos Pazartesi:
21.00 Çaykur Rizespor vs RAMS Başakşehir (Çaykur Didi Stadyumu)
21.00 Sipay Bodrum FK vs Gaziantep FK (Stadyum bilgisi henüz açıklanmadı - Ev sahibi takım seyircisiz)

Not: Bellona Kayserispor haftayı BAY geçecek.

Trendyol 1. Lig Maç Programı

Bugün:
21.00 Sakaryaspor vs Ankara Keçiörengücü (Pendik)

10 Ağustos Cumartesi:
19.15 Uğur Okulları İstanbulspor vs Manisa FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu)
19.15 Yeni Malatyaspor vs Pendikspor (Atatürk Olimpiyat Stadyumu)
21.45 Kocaelispor vs Gençlerbirliği (Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu)
21.45 Adanaspor vs Esenler Erokspor (Yeni Adana Stadyumu)

11 Ağustos Pazar:
17.00 Teksüt Bandırmaspor vs Erzurumspor FK (Bandırma 17 Eylül Stadyumu)
19.15 Boluspor vs Alagöz Holding Iğdır FK (Bolu Atatürk Stadyumu)
19.15 Fatih Karagümrük vs Amed Sportif Faaliyetler (Atatürk Olimpiyat Stadyumu)
21.45 MKE Ankaragücü vs Şanlıurfaspor (Stad bilgisi net değil)

12 Ağustos Pazartesi:
21.00 Central Hospital Ümraniyespor vs Çorum FK (Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu)

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