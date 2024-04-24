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Futbol dünyasının efsane ismi Carlos Tevez hastaneye kaldırıldı: Endişe verici gelişme!

Eski futbol yıldızı Carlos Tevez, göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı, tedavi süreci devam ediyor.

Yayın Tarihi: 24.04.2024 20:56
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 20:56
Futbol dünyasının efsane ismi Carlos Tevez hastaneye kaldırıldı: Endişe verici gelişme!

Futbol dünyasının efsane isimlerinden biri olan eski Arjantinli futbolcu ve şu anki Independiente teknik direktörü Carlos Tevez, beklenmedik bir gelişmeyle hastaneye kaldırıldı.

Independiente kulübü tarafından yapılan açıklamada, 40 yaşındaki Tevez'in göğüs ağrısı nedeniyle hastaneye başvurduğu belirtildi. Futbolcunun sağlık durumuyla ilgili endişe verici bir durum olmadığı ancak tedavi sürecinin tamamlanana kadar hastanede kontrol altında tutulacağı ifade edildi.

Tevez, futbol kariyerinde Manchester City, Manchester United ve Juventus gibi önemli kulüplerde başarılar elde etmiş bir isim olarak biliniyor. Geçen yaz ise Independiente'nin başına geçerek teknik direktörlük görevini üstlenmişti.

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