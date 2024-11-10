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Futbol Kulüpleri Atatürk'ü Anma Mesajlarıyla Hatırladı

Futbol kulüpleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 86. yıl dönümünde saygı ve özlemle andı.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 10:35
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 10:35
Futbol Kulüpleri Atatürk'ü Anma Mesajlarıyla Hatırladı

Futbol Kulüpleri Atatürk'ü Anma Mesajlarıyla Hatırladı

Futbol kulüpleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı nedeniyle anlamlı mesajlar yayımladı.

Beşiktaş'tan Anma Mesajı

Beşiktaş Kulübü yaptığı açıklamada, "Beşiktaş camiası olarak ilke ve devrimlerinin izinde olduğumuzu yinelediğimiz Atatürk’ün aziz hatırası önünde en içten saygılarımızla eğiliyoruz. Atatürk’ün, 'En büyük eserim' diyerek Türk milletine emanet ettiği Cumhuriyet'e sahip çıkmaya ve fikirlerinin aydınlattığı muasır medeniyet yolunda yürümeye büyük bir kararlılıkla devam edeceğiz. İlelebet payidar kalacağına yürekten inandığımız Cumhuriyetimizin banisi ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 86. yıl dönümünde saygıyla, rahmetle, minnetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe’nin Duygusal Selamı

Fenerbahçe Kulübü ise, "Seni özlediğimiz bir 10 Kasım’da daha aynı hissi yaşıyoruz; bizim her günümüz sensin. Gücümüzü senden, sorumluluğumuzu vatanımızdan, umudumuzu bize emanetin olan ay yıldızlı bayrağımızdan alıyoruz. Ebediyete intikalinin 86. yıl dönümünde, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sonsuz özlem ve saygıyla anıyor. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Atamızı ve ilkelerini, ilelebet göğsümüzde taşıyacağımızı bir kez daha haykırıyoruz." şeklinde bir mesaj paylaştı.

Galatasaray’ın Anma İfadesi

Galatasaray Kulübü yaptığı açıklamada, "Ulusumuzun varlık mücadelesinde imkansızlıklara boyun eğmeyen, azim, kararlılık ve adanmış bir ruhla çağdaş Türkiye’nin temellerini atan Atatürk, sadece bir ulusun değil tüm insanlığın saygı duyduğu büyük bir liderdir. Türk milletinin kalbindeki aziz hatırası sonsuza dek silinmeyecek olan Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 86. yılında sevgi, saygı, minnet ve özlemle anıyoruz." açıklamasına yer verildi.

Diğer Kulüplerden Saygı Duruşu

Ayrıca Trabzonspor, Sivasspor, Antalyaspor, Hatayspor, Alanyaspor, Kayserispor, Konyaspor, Başakşehir, Gaziantep FK, Eyüpspor, Samsunspor, Göztepe, Çaykur Rizespor gibi birçok kulüp, paylaştıkları mesajlarla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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