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Futbolda Beyin Sarsıntısı Farkındalık Kampanyası Başlatıldı

FIFA ve DSÖ, beyin sarsıntısına dikkat çekmek için 'Şüphelen ve Koru' kampanyasını başlattı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 12:12
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 12:12
Futbolda Beyin Sarsıntısı Farkındalık Kampanyası Başlatıldı

Futbolda Beyin Sarsıntısına Dikkat!

FIFA ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ortaklığında bir beyin sarsıntısı farkındalık kampanyası hayata geçirildi. "Şüphelen ve Koru: Hiçbir Maç Risk Almaya Değmez" sloganıyla başlatılan bu girişim, beyin sarsıntısının futbolcular için büyük bir risk taşıdığına vurgu yapıyor.

Kampanyanın Amaçları

Bu kampanya ile, beyin sarsıntısının travmatik bir beyin hasarı oluşturabileceği konusunda farkındalık yaratılmayı hedefleniyor. FIFA ve DSÖ uzmanları, bu kampanya aracılığıyla oyuncular, antrenörler ve sağlık çalışanları için eğitim materyalleri sunacak.

Semptomların Tanınması

Semptomların, beyin sarsıntısı sonrasında 72 saate kadar ortaya çıkabileceği üzerinde duruluyor. Kampanya ayrıca, şüpheli veya doğrulanan beyin sarsıntısı sonrası güvenli şekilde nasıl oyuna döneceğine dair rehberlik de sunuyor.

FIFA Başkanı Infantino'nun Açıklamaları

FIFA Başkanı Gianni Infantino, "Beyin sarsıntısı bir beyin hasarıdır ve her zaman ciddiye alınmalıdır. Semptomları bilerek, riskleri anlayarak ve uygun tedavi ile oyuncu güvenliğini öncelikli hale getirebiliriz" dedi. Ayrıca FIFA'nın üye federasyonlarına destekleri için teşekkür etti.

DSÖ Genel Direktörü'nün Değerlendirmesi

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise, "Beyin sarsıntısı, futbolda ve birçok sporda önemli bir sağlık sorunudur. Daha fazla farkındalık ve eyleme ihtiyaç vardır. Bu nedenle, DSÖ olarak bu kampanyada FIFA ile çalışmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Kampanya, FIFA'nın küresel iletişim kanallarında tanıtılacak ve FIFA'ya üye 211 federasyona dağıtılmak üzere araç setleri gönderilecek.

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