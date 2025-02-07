Futbolda Haftanın Maç Programı: Süper Lig ve 1. Lig Heyecanı!

Futbolseverler İçin Haftanın Maç Programı

Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de 23. hafta, Nesine 2. Lig'de 21. hafta ve Nesine 3. Lig'de ise 19. hafta maçları oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayınlanan programa göre, liglerde birbirinden heyecanlı karşılaşmalar gerçekleştirilecek.

Süper Lig Maç Programı

Bugün:

20.00 Reeder Samsunspor - Atakaş Hatayspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

Yarın:

16.00 Bellona Kayserispor - TÜMOSAN Konyaspor (RHG Enertürk Enerji)

19.00 Net Global Sivasspor - Beşiktaş (BG Grup 4 Eylül)

9 Şubat Pazar:

13.30 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe (Gain Park)

19.00 Onvo Antalyaspor - RAMS Başakşehir (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Galatasaray - Adana Demirspor (RAMS Park)

10 Şubat Pazartesi:

20.00 Trabzonspor - ikas Eyüpspor (Papara Park)

20.00 Sipay Bodrum FK - Göztepe (Grey Beton Bodrum)

1. Lig Maç Programı

Bugün:

20.00 Gençlerbirliği - Esenler Erokspor (Eryaman)

Yarın:

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK - Siltaş Yapı Pendikspor (Iğdır Şehir)

13.30 Yeni Malatyaspor - Erzurumspor FK (Yeni Malatya)

16.00 Adanaspor - Manisa FK (Yeni Adana)

16.00 Sakaryaspor - Ahlatcı Çorum FK (Yeni Sakarya Atatürk)

19.00 Kocaelispor - Amed Sportif Faaliyetler (Yıldız Entegre Kocaeli)

9 Şubat Pazar:

13.30 Teksüt Bandırmaspor - Şanlıurfaspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Geosis Boluspor - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk)

16.00 Uğur Okulları İstanbulspor - MKE Ankaragücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük - Central Hospital Ümraniyespor (Atatürk Olimpiyat)

2. Lig Maç Programı

Beyaz Grup:

Yarın:

14.00 İskenderunspor - İnegölspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)

14.00 Karaköprü Belediyespor - GMG Kastamonuspor (Faruk Çelik)

14.00 Altay - Beykoz Anadoluspor (Alsancak Mustafa Denizli)

14.00 Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK - Anagold 24 Erzincanspor (Tarsus İlçe)

14.00 Sarıyer - E Koleji Isparta 32 (Yusuf Ziya Öniş)

14.00 Batman Petrolspor - Fethiyespor (Batman)

14.00 1461 Trabzon FK - Sincan Bellediyesi Ankaraspor (Of İlçe)

14.00 Altınordu - Kırklarelispor (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası)

Kırmızı Grup:

Yarın:

14.00 Merkür Jet Erbaaspor - Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Erbaa Yeni İlçe)

14.00 Somaspor - Karacabey Belediyespor (Soma Atatürk)

14.00 Çimentaş Elazığspor - Artı Değer Vanspor FK (Elazığ)

14.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyesi - Karaman FK (Bolluca)

14.00 Ankara Demirspor - Beyoğlu Yeni Çarşı (TCDD Ankara Demirspor)

14.00 Diyarbekirspor - Bucaspor 1928 (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)

14.00 Giresunspor - Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor (Çotanak Spor Kompleksi)

14.00 Motolux 68 Aksarayspor - Belediye Derincespor (Dağılgan)

3. Lig Maç Programı

1. Grup:

9 Şubat Pazar:

14.00 Düzce Can Düzcespor - 23 Elazığ FK (Dmall Düzce Şehir)

14.00 Karşıyaka - Artvin Hopaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

14.00 HG Hospital Kahramanmaraşspor - Silifke Belediyespor (Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha)

14.00 Anadolu Üniversitesi - Belediye Kütahyaspor (Osmangazi Üniversitesi)

14.00 Muşspor - Bursaspor (Muş Şehir)

14.00 Ergene Velimeşespor - Kırşehir Futbol (Mustafa Kemal Atatürk)

14.00 Tokat Belediye Plevnespor - Kemerkent Bulvarspor (Gaziosmanpaşa)

14.00 Bornova 1877 - Kuşadasıspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

2. Grup:

Yarın:

14.00 Beykoz İshaklıspor - Onuksports Kelkit Hürriyetspor (Alemdağ)

9 Şubat Pazar:

14.00 Balıkesirspor - Silivrispor (Balıkesir Atatürk)

14.00 Smart Holding Çayelispor - ETİ Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Çayeli İlçe)

14.00 Etimesgut Belediyespor - Muğlaspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Tire 2021 - Yurt Er Amasyaspor (Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

14.00 İnegöl Kafkasspor - T.Metal 1963 (İnegöl İlçe)

14.00 Adıyaman FK - Fatsa Belediyespor (Kahta İlçe)

14.00 Nevşehir Belediyespor - Uşakspor (Nevşehir Gazi)

3. Grup:

9 Şubat Pazar:

14.00 1923 Mustafakemalpaşaspor - 52 Ordurspor (Mustafa Kemalpaşa İlçe)

14.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor - Osmaniyespor (Sorgun İlçe)

14.00 Viranşehir Belediyespor - Pazarspor (Viranşehir Bahçelievler Eski Stadyumu)

14.00 Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor - Aliağaspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

14.00 10 Numara Sportif Efeler 09 - Çankayaspor (Didim Atatürk)

14.00 Küçükçekmece Sinopspor - Alanya 1221 (İBB 100. Yıl)

14.00 Ayvalıkgücü Belediyespor - Çorluspor 1947 (Ayvalık Hüsnü Uğural)

14.00 Bayburt Özel İdare - Karabük İdmanyurdu (Bayburt Genç Osman)

4. Grup:

9 Şubat Pazar:

14.00 Sebat Gençlikspor - Kolibri Ağrı 1970 (Ortahisar Yavuz Selim)

14.00 Zonguldakspor - AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor (Karaelmas K. Köksal)

14.00 Niğde Belediyespor - İzmir Çoruhlu FK (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

14.00 Orduspor 1967 - Bursa Nilüfer (Yeni Ordu)

14.00 Mardin 1969 - Polatlı 1926 (Mardin 21 Kasım)

14.00 Denizlispor - Solwie Enerji Erciyes 38 (Denizli Atatürk)

14.00 7 Eylül Turgutlu 1984 - Büyükçekmece Tepecikspor (Turgutlu Yeni Şehir)

14.00 Kırıkkale FK - Edirnespor (Başpınar)