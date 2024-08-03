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Galatasaray 2024-2025 Sezonuna Sert Bir Yenilgiyle Başladı

Galatasaray, yeni sezon öncesinde Beşiktaş'a karşı oynadığı Süper Kupa maçını 5-0'lık skorla kaybederek hayal kırıklığı yarattı.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 23:25
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 23:25
Galatasaray 2024-2025 Sezonuna Sert Bir Yenilgiyle Başladı

Galatasaray'ın Süper Kupa Başlangıcı

Süper Lig’in son iki sezonunun şampiyonu Galatasaray, 2024-2025 sezonuna Turkcell Süper Kupa maçıyla talihsiz bir başlangıç yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş'a karşı oynadığı bu önemli karşılaşmayı 5-0'lık farklı bir skorla kaybetti.

Okan Buruk Döneminin En Ağır Yenilgisi

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, geçmişteki 97 resmi karşılaşmada 75 galibiyet, 10 beraberlik ve 12 yenilgi alırken, bu müsabakada 13. yenilgisini yaşadı. Bu sonuç, Buruk’un yönetimindeki en büyük mağlubiyet olarak kayıtlara geçti.

Uzun Süre Sonra Gelen 5-0'lık Mağlubiyet

Galatasaray, son olarak 1697 gün önce Paris Saint-Germain karşısında 5-0 mağlup olmuştu. O tarihten bu yana yaşanan en büyük hezimet, Beşiktaş maçında gerçekleşti.

Maçın Dönüm Noktası: Nelsson'un Hatası

Maçın daha başında, Victor Nelsson’un yaptığı kritik hata sonucunda Galatasaray 1-0 geriye düştü. Nelsson, 21. saniyede topu kaptırarak Ciro Immobile’nin gol atmasına sebep oldu. Ayrıca, maçın sonlarına doğru gördüğü kırmızı kartla da takımını 10 kişi bıraktı.

Yeni İsimler: Batshuayi ve Akgün

Michy Batshuayi, Galatasaray formasıyla ilk resmi maçında mücadele etti. Diğer yandan, uzun bir aradan sonra sahalara dönen Yunus Akgün, 60. dakikada oyuna girerek sezon öncesi ilk maçında Galatasaray formasını giydi.

Hazırlık Süreci ve Sonuçları

Yeni sezon öncesi yapılan hazırlık maçlarında Galatasaray, 6 karşılaşmanın 4’ünden mağlubiyet alarak kötü bir performans sergiledi. Sezonun başlangıcına dair eleştiriler artarken, takımlarının oynadığı futbol taraftarları endişelendirmeye başladı.

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