Galatasaray, 25. Şampiyonluğunu Ankara'da Coşkuyla Kutladı

Galatasaray'ın 25. Şampiyonluk Gecesi

Galatasaray Kulübü, 25. şampiyonluğunu Ankara'da düzenlenen muhteşem bir etkinlik ile kutladı. Crowne Plaza Otel'de gerçekleştirilen "25. Şampiyonluk Gecesi"ne Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Faruk Ünlüsoy ve çok sayıda davetli katıldı.

Dursun Özbek’ten Umut Dolu Mesajlar

Program öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, "İnşallah 2026 yılında da 26. şampiyonluğumuz gelecek" diyerek geleceğe dair umut dolu mesajlar verdi. Özbek, ayrıca, "Ankara'daki tüm Galatasaraylılara sevgilerimi gönderiyorum. Galatasaraylıların Galatasaray'a gösterdikleri ilginin hiç eksilmemesi ve azalmamasını arzuluyorum" ifadesini kullandı.

Coşku Dolu Performanslar

Gecede 25. şampiyonluğa özel pasta kesildi ve şarkıcı Sıla sahne alarak davetlilere keyifli anlar yaşattı. Etkinlik, DJ Levent Özkazanç ve Yusuf Özer & All Star Team performanslarıyla sona erdi. Katılımcılar, unutulmaz anlarla dolu bir gece yaşadı.

Galatasaray, kutlamaları ve birliğindeki gücü ile gelecekteki hedeflerine de ulaşmayı daha da çok amaçlıyor.

1905 Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (AGS) tarafından Ankara'da bir otelde ''25. Şampiyonluk Gecesi'' düzenlendi. Geceye, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in (sağ 2) yanı sıra yönetim kurulu üyeleri, Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Faruk Ünlüsoy (solda) ile davetliler katıldı.

1905 Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (AGS) tarafından Ankara'da bir otelde ''25. Şampiyonluk Gecesi'' düzenlendi. Geceye, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in (sağ 2) yanı sıra yönetim kurulu üyeleri, Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Faruk Ünlüsoy (solda) ile davetliler katıldı.