Galatasaray 4 golle çeyrek finale yükseldi

Galatasaray'a çeyrek finali getiren 4 gollük galibiyet! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GALATASARAY ÇEYREK FİNALDE

Okan Buruk tarafından yönetilen sarı kırmızılı takım ve Hüseyin Eroğlu tarafından yönetilen Bandırmaspor Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur maçlarında karşılaşma yaşadı. Galatasaray'ın evinde oynanan karşılaşmayı Hakem Muhammet Ali Meteoğlu yönetti. Sarı kırmızılı takım 4-2'lik galibiyetle çeyrek finali garantilemiş oldu. Sarı kırmızılı takımın golleri 26. dakikada Davinson Sanchez, 36. dakikada penaltıdan Halil Dervişoğolu, 40. dakikada penaltıdan tete ve 90+5'te Vincius tarafından atıldı. Bandırmaspor'un 2 golü ise 45+3'te Sergen Piçinciol ve 77. dakikada Mulumba tarafından geldi. İki takımda çeyrek final için yoğun mücadele etti ve galibiyeti sarı kırmızılı takım aldı. Galatasaray maça ilk 11'de Günay, Barış, Sanchez, Berkan, Kazımcan, Ndombele, Eyüp, Tete, Halil, Zaha, Vinicius ile çıkarken Bandırmaspor Akın, Rahmetullah, Sergen, Mexer, Batuhan, Emre, Levent, Mehmet, Foor, Doğancan ve Djitte ile çıktı. 6 Şubat tarihinde oynanan maçta Kahramanmaraş depremi de unutulmadı. Galatasaray maç önü ısınmaya '6 Şubat'ı unutmadık, unutmayacağız' yazılı tişörtlerle çıkarken depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için de saygı duruşunda bulunuldu. Galatasaray'ın ilk golü 27 yaşındaki defans oyuncusu Sanchez tarafından geldi ve futbolcu sezondaki ikinci golünü atmış oldu. İlk golünü ise Antalyaspor karşılaşmasında atmıştı.

İkinci gol Halil Dervişoğolu tarafından karşılaşmanın 36. dakikasında geldi. Penaltı öncesinde Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Tete taş kağıt makas oynadı ve Halil penaltıyı attı. Dervişoğlu sezondaki dördüncü golünü penaltıdan atmış oldu. Üçüncü gol maçın 40. dakikasında Tete tarafından geldi ve sezondaki üçüncü gol sevindini yaşamış oldu. Okan Buruk karşılaşmada genç futbolculara şans verdi ve Eyüp Aydın, Efe Akman, Ali Turap Bülbül, Ali Yeşilyurt ve Gökdeniz Gürbüz de maçta forma şansı yakaladı. Takımın yeni transferi Vinicius da maçtaki ilk golünü 90+5'te penaltıdan attı. Yeni futbolcu sahada 90 dakika kalmayı başardı. Maç özeti şu şekilde;

01' Maç başladı

03' Son anda savunma! Bandrımaspor mücadeleye hızlı başladı. Djitte sağ çaprazdan ceza sahasına girmek istedi fakat Galatasaray savunması topa ayak koldu.

05' Galatasaray gole yaklaştı! Galatasaray'ın sağ kanattan kullandığı kornerde Eyüp Aydın ortayı yaptı, ceza sahasında bulunan Berkan gelişine sert bir şut çekti, Bandırmaspor savunması topa son anda ayak koyarak tehlikeyi önledi.

14' Tete şutunu çekti! Galatasaray atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Tete sol ayağıyla vuruşunu yaptı, yerden giden topu kaleci Akın kontrol etti.

19' Vinicius kaçırdı, karar ofsayt! Galatasaray'da savunma arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz ceza sahası içi sol çaprazından sağına pasını aktardı, penaltı noktası yakınında boş durumda olan Vinicius topa istediği gibi vuramadı. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı kalktı.

37' GOL | Galatasaray'da Davinson Sanchez takımını öne geçiren golü kaydetti! Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Eyüp Aydın ortayı yaptı, ön direkte bulunan Davinson Sanchez'in kafa vuruşunda top, kaleci Akın'ın solundan ağlarla buluştu:1-0

29' Bandırmaspor gole çok yaklaştı! Ceza sahasında bulunan Doğancan, sağ kanattan yapılan ortanın ardından yakın mesafeden kafayı vurdu, kaleci Günay meşin yuvarlağı çıkardı. Daha sonra boşta kalan topu, kale sahasında Sanchez uzaklaştırdı.

34' PENALTI! Var tavsiyesi ile kenara gelen Muhammet Ali Meteoğlu, Zaha'nın ceza sahasında kaleci Akın ile girdiği mücadelenin ardından yerde kaldığı pozisyonu monitörden izledi ve beyaz noktayı gösterdi.

36' GOL | Galatasaray farkı ikiye çıkardı! Penaltıyı kullanan Halil Dervişoğlu vuruşunu yaptı ve kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu:2-0

39' BİR PENALTI DAHA | Galatasaray penaltı kazandı! Tete'nin vuruşunun ardından ceza sahasında Mehmet Özcan'ın topa eliyle müdahalede bulunduğunu tespit eden hakem, monitörde pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi.

40' GOL | Tete attı, fark üçe çıktı! Penaltıyı kullanan Tete sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, top kaleci Akın'ın sağından ağlara gitti:3-0

45+3' GOL | Bandırmaspor farkı ikiye indirdi! Savunma arkasına sarkan Sergen, penaltı noktasında topu indirdi ve şutunu çekti, kaleci Günay'ı geçen meşin yuvarlak ağlarla buluştu:3-1

45+4' İlk yarı Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

52' Top az farkla dışarda! Galatasaray'ın sol kanattan kullandığı kornerde Eyüp Aydın ortayı yaptı, ön direğe hareketlen Halil Dervişoğlu'nun kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

64' GOL İPTAL OLDU | Bandırmaspor'un golü ofsayta takıldı! Ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa Çeçenoğlu sert bir vuruşla ağları sarstı. Gol, VAR'da incelendi ve konuk ekibin golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

77' GOL | Mulumba attı, fark bire indi! Sağ kanattan kullanılan frikikte Levent ortayı yaptı, kale sahasında bulunan Mulumba'nın kafa vuruşunda top kaleci Günay'ın sağından ağlarla buluştu:3-2

90+5' GOL | Son sözü Carlos Vinicius söyledi! Tete ceza sahası içi sağ çaprazından soluna doğru pasını aktardı, kale sahası ön çizgisinin birkaç adım gerisinde sol çaprazda bulunan Carlos Vinicius sağ ayağıyla topa dokunarak ağları havalandırdı:4-2

90+6' Heyecan dolu maçı Galatasaray 4-2'lik skorla kazandı.