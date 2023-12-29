Galatasaray'a büyük şok: Derbide yer almayacak

Galatasaray - Fenerbahçe arasında oynanacak mücadelede Süper Kupa heyecanı yaşanırken yıldız isimlerden kötü haber geldi. Hakim Ziyech sakatlığından ötürü kadro dışı kaldı.

Galatasaray'a büyük şok: Derbide yer almayacak
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Arabistan'da oynanacak olan süper kupa finali için nefesler tutalırken son hazırlıklar bitti. Mücadelenin oynanmasına kısa süre kala Galatasaray'dan kötü haber geldi.

galatasaray kadro açığı
Kadroda sakatlığı bulunan Davinson Sanchez ve Sergio Oliviera listesine dahil edilirken Hakim ziyech'in sakatlığından ötürü Fenerbahçe karşısında forma giymeyeceği duyuruldu.

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