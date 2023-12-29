Galatasaray'a büyük şok: Derbide yer almayacak
Galatasaray - Fenerbahçe arasında oynanacak mücadelede Süper Kupa heyecanı yaşanırken yıldız isimlerden kötü haber geldi. Hakim Ziyech sakatlığından ötürü kadro dışı kaldı.
Arabistan'da oynanacak olan süper kupa finali için nefesler tutalırken son hazırlıklar bitti. Mücadelenin oynanmasına kısa süre kala Galatasaray'dan kötü haber geldi.
Kadroda sakatlığı bulunan Davinson Sanchez ve Sergio Oliviera listesine dahil edilirken Hakim ziyech'in sakatlığından ötürü Fenerbahçe karşısında forma giymeyeceği duyuruldu.