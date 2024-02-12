Galatasaray, Abdülkerim Bardakçı için hızını ikiye katladı

Galatasaray Abdülkerim Bardakçı'nın sahalara dönebilmesi için hızla çalışıyor! Detaylar haberimizde.

Galatasaray, Abdülkerim Bardakçı için hızını ikiye katladı
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Galatasaray'da sakatlanan Abdülkerim Bardakçı'nın görevine dönmesi bekleniyor. Sarı Kırmızılıların sağlık ekibi, başarılı savunmacıyı UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag maçına hazırlamayı hedefledi. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ABDÜLKERİM BARDAKÇI NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, evinde Başakşehir ile karşılaştı ancak Sarı Kırmızılıların savunma oyuncusu Victor Nelsson, sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi. Sahadaki tıbbi müdahalenin ardından Nelsson, oyundan çıkıp doğrudan soyunma odasına gitmeden önce bir süre kendini denemişti. Başarılı sporcunun durumu, detaylı incelemelerin ardından bugün belli olacak. Galatasaray'ın 29 yaşındaki stoperi Abdülkerim Bardakçı, Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı deplasman maçında sakatlandı.

Abdülkerim Bardakçı Ne Zaman Sahalara Dönecek

Başakşehir maçı sonrası teknik direktör Okan Buruk'a, sakatlanan savunma oyuncusunun Sparta Prag maçına uygun olup olmadığı sorulan teknik direktör Okan Buruk şu yanıtı verdi: "Belki de takımda yer alır. Yetişecek mi bilmiyorum" diye yanıtladı. Bu maçın hazırlıkları için Galatasaray'ın sağlık ekibinin milli takım savunma oyuncusu için seferber olması dikkat çekti.

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