Galatasaray - Adana Demirspor Maçının VAR Kaydı Yayınlandı

Galatasaray - Adana Demirspor Maçının VAR Kaydı Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ve Adana Demirspor arasında oynanan Trendyol Süper Lig'in 23. hafta maçının VAR kaydını resmi YouTube kanalında yayımladı.

Penaltı Pozisyonunun Detayları

Yayınlanan videoda, maçın 11. dakikasında yaşanan penaltı pozisyonunun sesli ve görüntülü kayıtlarına yer verildi. Galatasaraylı futbolcu Dries Mertens'in yerde kalması sonrası verilen penaltı hakkında VAR kayıtlarında şu ifadeler yer aldı:

VAR: Olası bir ofsayt. Eğer olası bir elle oynama. Tekrar ve kontrol ediyorum. Tamam bir sonrakine bakalım. Kontrol ediyorum, kontrol ediyorum. Bir kere daha bunu tam hızda. Bunun başka bir açısı var mı? Harika, bu lütfen. Penaltı tamam.

Yapılan kontroller sonrası Oğuzhan Çakır tarafından penaltının onaylandığı duyuruldu:

Oğuzhan Çakır: Penaltı.

Bu gelişme futbolseverlerin dikkatini çekerken, VAR uygulamalarının maç yönetimindeki önemi bir kez daha ön plana çıkmış oldu.