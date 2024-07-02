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Galatasaray, Adrien Rabiot transferi görüşmelerini hızlandırdı

Galatasaray, orta saha gücünü artırmak için Juventus'un yıldızı Adrien Rabiot ile transfer görüşmelerini hızlandırdı. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 02.07.2024 00:26
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 00:26
Galatasaray, Adrien Rabiot transferi görüşmelerini hızlandırdı

GALATASARAY, ORTA SAHA İÇİN ADRIEN RABIOT İLE GÖRÜŞMELERİNİ SIKLAŞTIRDI

Galatasaray Futbol Kulübü, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek amacıyla harekete geçti. Sarı-Kırmızılılar, orta sahanın kilit noktasına dünya çapında bir isim katmayı hedefliyor. Bu kapsamda, Juventus forması giyen Fransız futbolcu Adrien Rabiot ile yapılan transfer görüşmeleri son aşamaya geldi.

ADRIEN RABIOT'UN GALATASARAY İLE ANLAŞMASI YAKLAŞIYOR

Galatasaray'ın orta saha takviyesi için gözünü diktiği isim olan Adrien Rabiot, Sarı-Kırmızılı yönetimin beğenisini kazandı. Gazeteci Ertan Süzgün'ün aktardığına göre, Galatasaray yönetimi, Rabiot'un istediği sözleşme şartlarını kabul etti. Şimdi ise Juventus ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki oyuncuyu İstanbul'a getirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Juventus'ta geçirdiği son sezonuyla dikkat çeken Adrien Rabiot, çıktığı 35 maçta 5 gol atıp, 3 asist yaparak takımına önemli katkılar sağladı. Fransız oyuncunun sahadaki etkileyici performansı, Galatasaray'ın transfer politikasında belirleyici bir faktör oldu.

Galatasaray, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefliyor. Adrien Rabiot'un orta sahadaki tecrübesi ve yetenekleri, takımın uluslararası platformlarda daha rekabetçi olmasını sağlamak için önemli bir adım olarak görülüyor.

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