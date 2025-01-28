Galatasaray, Ajax Maçı İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında, 30 Ocak Perşembe günü Hollanda ekibi Ajax ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, hazırlıklarını kararlılıkla sürdürüyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, dinamik ısınma ile başladı.

Yoğun Antrenman Programı

Futbolcular, antrenmanın ilerleyen bölümünde iki gruba ayrılarak 8'e 2 çalışarak taktik idman yaparken, performanslarını artırmaya yönelik yoğun bir program izlediler.

Galatasaray, yarın öğle saatlerinde gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarını tamamlayarak, Ajax maçına odaklanacak.