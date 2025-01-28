DOLAR
35,74 0,02%
EURO
37,3 0,61%
ALTIN
3.175,35 -0,8%
BITCOIN
3.645.979,52 -0,35%

Galatasaray, Ajax Maçı İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax ile karşılaşmak için Florya'da antrenman yaptı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 21:24
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 21:24
Galatasaray, Ajax Maçı İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray, Ajax Maçı İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında, 30 Ocak Perşembe günü Hollanda ekibi Ajax ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, hazırlıklarını kararlılıkla sürdürüyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, dinamik ısınma ile başladı.

Yoğun Antrenman Programı

Futbolcular, antrenmanın ilerleyen bölümünde iki gruba ayrılarak 8'e 2 çalışarak taktik idman yaparken, performanslarını artırmaya yönelik yoğun bir program izlediler.

Galatasaray, yarın öğle saatlerinde gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarını tamamlayarak, Ajax maçına odaklanacak.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Güreş Şampiyonası: Kadınlar Kategorisinde Madalyalar Sahiplerini Buldu
2
Galatasaray, Ajax Maçı İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor
3
Göztepe, Alanyaspor Maçı Hazırlıklarına Start Verdi
4
Olimpik Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage Maç Sonrası Açıklamalarda Bulundu
5
Bahçeşehir Koleji, Ratiopharm Ulm'u 85-81 Yenerek Galibiyet Serisini Sürdürdü
6
Anderson Talisca, Fenerbahçe'ye Transfer Olmanın Mutluluğunu Yaşıyor
7
ÇİMSA ÇBK Mersin, Basket Landes'i Geçerek Yarı Finale Yükseldi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi

Denizli'de Askıda Fatura Uygulaması Başladı: İhtiyaç Sahiplerine Destek!

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!