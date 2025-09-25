Galatasaray, Alanyaspor Maçı Öncesi Hazırlığını Tamamladı — Osimhen Takımla Çalıştı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 7. haftasında Alanyaspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı; Victor Osimhen takımla çalışmalara başladı. Maç yarın 20.00'de.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 15:25
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 15:25
Galatasaray, Alanyaspor Maçı Öncesi Hazırlığını Tamamladı — Osimhen Takımla Çalıştı

Galatasaray, Alanyaspor Maçı Öncesi Hazırlığını Tamamladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Antrenman Detayları

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda Nijeryalı santrfor Victor Osimhen, takımla çalışmalara başladı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Maç Bilgileri

Corendon Alanyaspor - Galatasaray mücadelesi Alanya Oba Stadı'nda oynanacak ve karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

