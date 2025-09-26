Galatasaray, Alanyaspor'u Icardi'nin Golüyle 1-0 Yenerek 7'de 7 Yaptı

Galatasaray, Alanyaspor'u Icardi ile 1-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek ligde 7'de 7 yaptı.

Maç Özeti

Alanya Oba Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında her iki ekip de gol pozisyonları buldu. Mücadelede gol perdesini 23. dakikada Mauro Icardi açtı ve Galatasaray ilk devreyi 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Alanyaspor tehlikeli ataklar geliştirse de kaleci Uğurcan Çakır yaptığı kritik kurtarışlarla kalesini gole kapattı. Karşılaşma başka gol olmayınca Galatasaray mücadeleyi 1-0 kazandı.

Sıralama ve Etkisi

Bu sonuçla Galatasaray, ligde çıktığı üst üste 7 maçın tamamını kazanarak 21 puana ulaştı. Haftaya en yakın takipçisinin 6 puan önünde giren sarı-kırmızılı ekip, maç fazlasıyla 9 puanlık fark yakaladı. Alanyaspor ise 7. haftada 2. yenilgisini alarak 9 puanda kaldı.

Icardi'nin formu

Arjantinli golcü Mauro Icardi, Süper Lig'de forma giydiği 6 maçta 5 gole ulaştı. Icardi, geçen sezon 7 Kasım 2024 tarihinde Tottenham maçında sakatlanmış; sahalara dönüşüyle beraber gol serisini sürdürdü. Bu sezon 2. haftadaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, 4. haftadaki Çaykur Rizespor, 5. haftadaki ikas Eyüpspor ve 6. haftadaki Konyaspor maçlarında birer gol atan Icardi, Alanyaspor ağlarını da sarsarak 6 müsabakanın 5'inde gol atmış oldu.

Uğurcan Çakır'dan kritik performans

Galatasaray'ın transferi için ödenen yaklaşık 30 milyon avro bonservisle kadroya katılan kaleci Uğurcan Çakır, Alanyaspor maçında yaptığı kurtarışlarla öne çıktı. Uğurcan müsabakayı 8 kurtarışla tamamladı ve bu performansla Süper Lig kariyerindeki bireysel kurtarış rekorunu egale etti.

Osimhen dönüşü

Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, sakatlığın ardından Alanyaspor karşılaşmasıyla sahalara döndü. Osimhen, 84. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna dahil oldu. Nijerya Milli Takımı ile Ruanda maçında yaşadığı ayak bileği bağlarındaki orta düzey gerilme ve kanama nedeniyle bazı karşılaşmalarda görev alamamıştı.

Uzun soluklu galibiyet serisi

Sarı-kırmızılı ekip ligde son 15 maçını galibiyetle tamamladı. Galatasaray, bu süreçte rakip fileleri 41 kez havalandırırken kalesinde sadece 4 gol gördü.

Deplasman başarısı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 8 deplasman maçında puan kaybı yaşamadı. Bu dış saha karşılaşmalarında toplam 21 gol atan ekip, kalesinde sadece 1 gol gördü.

Sezon istatistikleri

Galatasaray, ligde oynadığı ilk 7 maçta toplam 19 gol attı ve kalesinde 2 gol gördü. Takımın maçlarına bakıldığında 5 karşılaşmada kalesini gole kapadığı görüldü.

Alanyaspor karşısındaki üstünlük

Galatasaray, Alanyaspor ile ligde oynadığı son 6 maçın tamamını kazandı. Bu karşılaşmalarda çeşitli skorlarla elde edilen galibiyetler dikkat çekiyor.

Moral ve gelecek

Bu galibiyet, Galatasaray'a UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30 Eylül Salı günü sahasında oynayacağı Liverpool maçı öncesi moral sağladı. Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftada Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olmuştu.

Hagi için özel an

Alanyaspor forması giyen Ianis Hagi, Galatasaray'a karşı oynamanın özel olduğunu yaşadı. Karşılaşmada 71. dakikada İbrahim Kaya'nın yerine oyuna giren Ianis Hagi'yi, babası efsane futbolcu Gheorghe Hagi tribünden takip etti.

Alanyaspor'un kaçan fırsatları

Ev sahibi ekip maçta iki kez direkten döndü. 84. dakikada Yusuf Özdemir'in vuruşu yakın direkten auta giderken, 90. dakikada Ruan'ın şutu sonrası Uğurcan'ın müdahalesiyle top direkten oyun alanına döndü.