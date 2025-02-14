Galatasaray, AZ Alkmaar'a Şok Yenilgi: 4-1

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Üzücü Bir Yenilgi Aldı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Hollanda’nın AZ Alkmaar takımına 4-1 mağlup oldu. Karşılaşma, ev sahibi ekibin üstün oyunuyla geçti.

Kaan Ayhan'ın Kırmızı Kartı Maçın Seyrini Değiştirdi

Maçın 51. dakikasında Kaan Ayhan, gördüğü ikinci sarı kartla oyundan ihraç edildi. Bu durum, Galatasaray'ın savunmasını olumsuz etkileyerek AZ Alkmaar’ın daha fazla baskı yapmasına zemin hazırladı.

İlk Yarıda Farkı İkiye Çikaran Gol

57. dakikada, Poku etkili bir atak geliştirerek ceza sahası dışı sol çaprazda Jelert’ten sıyrıldı. Sırtında bir savunmacı olmasına rağmen yerden pasını penaltı noktasındaki Clasie’ye aktardı. Clasie, Abdülkerim’in uzaklaştıramadığı topu değerlendirerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve farkı 2’ye çıkardı: 3-1.

Dördüncü Gol Geliyor

66. dakikada AZ Alkmaar, dördüncü golü buldu. Soldan Lahdo’nun ceza sahasına gönderdiği top, penaltı noktası civarında Mijnans tarafından bekletmeden vuruldu. Kaleci Muslera, sağa yatarak topu önledi; ancak bu sırada Moller Wolfe hemen devreye girerek meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-1.

Müsabaka, AZ Alkmaar’ın farklı üstünlüğüyle sona erdi. Galatasaray, rövanş maçı öncesi zor bir duruma düşerken, performansını gözden geçirmek zorunda kalacak.