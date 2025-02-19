Galatasaray-AZ Alkmaar Maçına Dair Son Gelişmeler

AZ Alkmaar Teknik Direktörü Maarten Martens, Galatasaray'ın ev sahibi avantajıyla daha iyi bir performans sergileyeceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 22:07
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 22:07
Galatasaray-AZ Alkmaar Maçına Dair Son Gelişmeler

AZ Alkmaar'dan Galatasaray Maçına Hazırlık

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçı öncesinde, AZ Alkmaar Teknik Direktörü Maarten Martens, Galatasaray'ın ev sahibi olmanın avantajıyla daha iyi bir performans sergileyeceğini ifade etti.

Martens: "Daha İyi Bir Galatasaray Bekliyorum"

Hollanda temsilcisinin teknik direktörü Maarten Martens, yarın RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında, "Yarın daha iyi bir Galatasaray bekleyeceğim. Çünkü evlerinde oynuyorlar. Tepki vermek zorundalar," sözlerini kullandı.

Martens, ilk maçta elde ettikleri 4-1'lik skorun kendileri için avantaj olduğunu ancak, geçen tura konsantre olmaları gerektiğini vurgulayarak, "Başımıza ne geleceğini bilmek önemli. Biz de oyunumuza odaklanmak zorundayız. Yarın oyuncularımdan aynı reaksiyonu yeniden bekliyorum," dedi.

Koopmeiners: "Hala Turu Geçmiş Değiliz"

AZ Alkmaar'ın orta saha oyuncusu Peer Koopmeiners ise, ilk maçtaki galibiyetin kendilerine avantaj sağladığını belirtti. Genç futbolcu, "Dengeli oynamak zorundayız. Mücadelemizi vereceğiz. İlk maçtaki skora odaklanmamamız gerek. Kazanmak istiyoruz. son 16 turuna yükselmek bizim için güzel olur," şeklinde konuştu.

Hazırlıklar Tamamlandı

AZ Alkmaar, Galatasaray ile gerçekleştirilecek maç için son hazırlıklarını tamamladı. RAMS Park'ta yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına kapalı gerçekleştirildi. Saha zemininin karla kaplı olması nedeniyle futbolcular, suni çim alanda çalışma yaptılar. Kondisyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda pas çalışmasıyla devam etti. Kar nedeniyle taktik antrenman yapmayan Hollanda temsilcisi, maça odaklanmış durumda.

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