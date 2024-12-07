DOLAR
34,76 0%
EURO
36,74 0%
ALTIN
2.945,96 0%
BITCOIN
3.471.613,62 0,4%

Jonas Svensson'dan Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisi Yorumu

Beşiktaşlı Jonas Svensson, Fenerbahçe galibiyetinin önemine vurgu yaparak hocası Serdar'ı övdü.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 22:35
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 22:35
Jonas Svensson'dan Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisi Yorumu

Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisi Sonrası Svensson Açıklama Yaptı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Bu maçın ardından, siyah-beyazlı futbolcu Jonas Svensson, takımın galibiyete olan ihtiyacına dikkat çekti.

“Zor Bir Dönemdeyiz”

Svensson, maçı değerlendirdiği açıklamalarında, "Zor bir dönemdeyiz. Takım olarak galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Serdar hocayı tebrik etmek istiyorum. Çünkü çok güzel işler yapıyor." ifadelerini kullandı.

Hazırlık ve Mücadele Önceliği

Açıklamalarına devam eden Svensson, "Biz iyi hazırlandık. Maçlarda en önemlisi komple oynamak ve biz de iyi mücadele ettik, iyi savaştık" şeklinde konuştu.

Kendi Performansına Dair

Kendine yönelik değerlendirmeler yapan Svensson, "Yetenek yok, mücadele etmem lazım. Ben kalbimle oynamaya ve her gün hazır olmaya çalışıyorum. Takımıma yardım etmek istiyorum." dedi. Ayrıca Fenerbahçe'nin hızlı oyuncusu Maximin'e karşı dikkatli oynaması gerektiğini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arda Güler, Real Madrid ile İlk Golünü Girona'ya Karşı Attı
2
Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisinde Tayyip Talha Sanuç'tan Önemli Açıklamalar
3
Sergen Yalçın İstanbul'a Gelerek Beşiktaş'ın Yeni Teknik Direktörü Olacak mı?
4
Deniz Öncü Moto2 Dünya Şampiyonası'nı 20. Sırada Tamamladı
5
Beşiktaş Taraftarları Derbi Zaferini Nevzat Demir Tesisleri'nde Kutladı
6
Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel: 'Taraftarımız sayesinde kazandık'
7
Manisa FK'de Teknik Direktör Çağdaş Çavuş Dönemi Resmen Sona Erdi

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek

Emeklilere Müjde! Kaplıca Tedavisi Artık Ücretsiz

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor