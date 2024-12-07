Jonas Svensson'dan Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisi Yorumu

Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisi Sonrası Svensson Açıklama Yaptı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Bu maçın ardından, siyah-beyazlı futbolcu Jonas Svensson, takımın galibiyete olan ihtiyacına dikkat çekti.

“Zor Bir Dönemdeyiz”

Svensson, maçı değerlendirdiği açıklamalarında, "Zor bir dönemdeyiz. Takım olarak galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Serdar hocayı tebrik etmek istiyorum. Çünkü çok güzel işler yapıyor." ifadelerini kullandı.

Hazırlık ve Mücadele Önceliği

Açıklamalarına devam eden Svensson, "Biz iyi hazırlandık. Maçlarda en önemlisi komple oynamak ve biz de iyi mücadele ettik, iyi savaştık" şeklinde konuştu.

Kendi Performansına Dair

Kendine yönelik değerlendirmeler yapan Svensson, "Yetenek yok, mücadele etmem lazım. Ben kalbimle oynamaya ve her gün hazır olmaya çalışıyorum. Takımıma yardım etmek istiyorum." dedi. Ayrıca Fenerbahçe'nin hızlı oyuncusu Maximin'e karşı dikkatli oynaması gerektiğini belirtti.