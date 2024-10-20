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Beşiktaş, Konyaspor'u 2-0 Geçti: Giovanni van Bronckhorst Açıklamalarda Bulundu

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Konyaspor galibiyetinin ardından kritik değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 19:19
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 19:22
Beşiktaş, Konyaspor'u 2-0 Geçti: Giovanni van Bronckhorst Açıklamalarda Bulundu

Beşiktaş-Konyaspor Maçının Ardından Önemli Açıklamalar

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaştığı maçta 2-0'lık üstünlük sağladı. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında önemli tespitlerde bulundu.

Gol Fırsatlarını Değerlendirememek Sorunu

Hollandalı teknik adam, "Yakaladığımız fırsatları gole çevirmekte daha iyi olmamız gerekiyor" diyerek, son paslar ve bitirici vuruşlar üzerine çalışmalar yapmaları gerektiğini vurguladı. Van Bronckhorst, "Maçın ikinci yarısını kontrol ettik. Üçüncü golü atabilirdik, çok fırsat bulduğumuz bir maçtı. Genel olarak skordan memnunum," diye konuştu.

Semih Kılıçsoy'un Performansı

7 maç aradan sonra ilk 11'de şans verdiği Semih Kılıçsoy hakkında da değerlendirme yapan Van Bronckhorst, "Semih'in performansından memnunum. Milli takım dönüşünde iyi iletişimimiz oldu. Gelişimi için sürekli konuşuyoruz," dedi. Ayrıca, Kosovalı futbolcu Milot Rashica'nın sakatlığı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpik Lyon ile oynayacakları maça katılamayacağını belirtti.

Şampiyonluk Hedefi

Şampiyonluk pozisyonu hakkında gelen bir soruya yanıt veren Van Bronckhorst, "Henüz şampiyonluk hakkında konuşmak için erken. Nisan ve mayıs aylarında orada olmak istiyoruz. Şampiyonluk için her maçta kazanmalıyız," ifadelerini kullandı. Geçen sezona göre büyük bir adım attıklarını ve bu sezonki gelişimlerinden memnun olduğunu belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında ağırladığı TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında ağırladığı TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında ağırladığı TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında ağırladığı TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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