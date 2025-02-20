Galatasaray-AZ Alkmaar Maçından Çarpıcı Notlar

Galatasaray, AZ Alkmaar karşısında önemli değişiklikler ve mesajlarla dolu bir maça çıktı. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 21:00
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 21:00
Galatasaray-AZ Alkmaar Maçından Çarpıcı Notlar

Galatasaray'da Değişiklikler ve İlkler

Sarı-kırmızılı takım, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda 4-1 kaybettiği AZ Alkmaar'ın rövanşında önemli değişikliklere gitti. Teknik direktör Okan Buruk, son oynanan Çaykur Rizespor maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı. Maça, Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Carlos Cuesta, Abdülkerim Bardakcı, Elias Jelert, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Roland Sallai, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11’i ile çıktı.

Fernando Muslera'nın İlk Yedekliği

Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera, 14. sezonunda sakatlık olmaksızın ilk kez yedek kaldı. 2011 yılında takıma katılan Muslera, sadece rotasyon gereken Ziraat Türkiye Kupası maçlarında yedek beklemişti. Bu maçla birlikte kariyerinde önemli bir ilke imza attı.

Yedek Kulübesinde Altyapı Yıldızları

Okan Buruk'un yedek kulübesinde, Galatasaray altyapısından yetişen 8 futbolcu bulunuyordu. Jankat Yılmaz, İsa Halidi, Kadir Subaşı, Berat Luş, Hasan Turan, Çağrı Hakan Balta, Efe Akman ve Metehan Baltacı forma bekleyen isimlerdi.

Galatasaray Taraftarından Filistin Mesajı

Maç öncesinde Galatasaray taraftarları, yaşanan soykırıma dikkat çekmek amacıyla tribünlerde “Filistin özgür değilse dünya tutsaktır” ve “Filistin'deki soykırımı durdurun” yazılı pankartlar açtı. Ayrıca, Celtic taraftarlarına teşekkür eden bir pankart da hazırladı.

RAMS Park'ta 5G Denemesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 5G teknolojisini RAMS Park'ta test etmişti. Türkiye’nin 2026'da geçilecek 5G çalışmalarının önemli bir parçası olan bu deneme, seyircilerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

İLGİLİ HABERLER

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray-AZ Alkmaar Maçından Çarpıcı Notlar
2
Kupa Voley'de Dörtlü Final Heyecanı: İzmir ve Rize Ev Sahibi Oluyor
3
Eskişehir'de 17 Yaş Altı Badminton Türkiye Şampiyonası Tamamlandı
4
Konyaspor, Sivasspor Maçına Hazırlanıyor: Hedef 3 Puan!
5
Eyüpspor ile Beşiktaş, 25. Hafta Maçında Karşı Karşıya Geliyor
6
Serbest Güreş Milli Takımı, Dünya Kulüpler Kupası'nda Finale Yükseldi
7
Türkiye-İtalya Maçında Basketbol Heyecanı Zirveye Ulaştı

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?