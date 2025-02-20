Galatasaray-AZ Alkmaar Maçından Çarpıcı Notlar

Galatasaray'da Değişiklikler ve İlkler

Sarı-kırmızılı takım, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda 4-1 kaybettiği AZ Alkmaar'ın rövanşında önemli değişikliklere gitti. Teknik direktör Okan Buruk, son oynanan Çaykur Rizespor maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı. Maça, Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Carlos Cuesta, Abdülkerim Bardakcı, Elias Jelert, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Roland Sallai, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11’i ile çıktı.

Fernando Muslera'nın İlk Yedekliği

Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera, 14. sezonunda sakatlık olmaksızın ilk kez yedek kaldı. 2011 yılında takıma katılan Muslera, sadece rotasyon gereken Ziraat Türkiye Kupası maçlarında yedek beklemişti. Bu maçla birlikte kariyerinde önemli bir ilke imza attı.

Yedek Kulübesinde Altyapı Yıldızları

Okan Buruk'un yedek kulübesinde, Galatasaray altyapısından yetişen 8 futbolcu bulunuyordu. Jankat Yılmaz, İsa Halidi, Kadir Subaşı, Berat Luş, Hasan Turan, Çağrı Hakan Balta, Efe Akman ve Metehan Baltacı forma bekleyen isimlerdi.

Galatasaray Taraftarından Filistin Mesajı

Maç öncesinde Galatasaray taraftarları, yaşanan soykırıma dikkat çekmek amacıyla tribünlerde “Filistin özgür değilse dünya tutsaktır” ve “Filistin'deki soykırımı durdurun” yazılı pankartlar açtı. Ayrıca, Celtic taraftarlarına teşekkür eden bir pankart da hazırladı.

RAMS Park'ta 5G Denemesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 5G teknolojisini RAMS Park'ta test etmişti. Türkiye’nin 2026'da geçilecek 5G çalışmalarının önemli bir parçası olan bu deneme, seyircilerin yoğun ilgisiyle karşılandı.