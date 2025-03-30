Galatasaray Başkan Vekili Hatipoğlu'ndan Beşiktaş Maçı Sonrası Sert Açıklamalar

Galatasaray Başkan Vekili'nden Dikkat Çeken Açıklamalar

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Galatasaray, sonrasında Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Hatipoğlu, Galatasaray Kulübü'nün hakemle ve VAR'la değil, kendi sahalarında futbol oynayarak mücadele etmek zorunda olduğunu belirtti.

Açıklamalarının Detayları

Hatipoğlu, müsabakanın ardından yaptığı açıklamada, Beşiktaş yönetimine teşekkür ederken, sosyal medya üzerinden yapılan saygısızca paylaşımlara da sert bir eleştiride bulundu. ''Tüm Galatasaray taraftarlarını bayram arifesinde istenmeyen bir neticeyle üzdüğümüz için özür diliyorum. Beşiktaş yönetimi, bizi burada iyi ağırladı fakat sonrasında yapılan paylaşımlar yakışmadı'' dedi.

Maçın hakeminin ve VAR hakeminin performansını eleştiren Hatipoğlu, yaşanan bazı pozisyonlara dikkat çekerek, ''35. dakikadan itibaren bizi 10 kişi oynattılar. VAR müdahalesinin gereksiz ve haksız olduğunu düşünüyoruz. Çok net bir penaltı pozisyonunu es geçtiler. Bu tartışmaların, iyi hakem çağrılarımızla gündeme gelmesini umuyoruz'' şeklinde konuştu.

Şampiyonluk Mesajı

İbrahim Hatipoğlu, Galatasaray'ın birlik ve beraberlik içinde 25. şampiyonluğa ulaşacağına dair inancını vurgulayarak, ''Galatasaray Kulübü, mart ayını lider geçtiği bir sezonda, mayıs ayında şampiyonluğu alacaktır'' ifadelerini kullandı. Ayrıca, gelecek hakem atamalarını dikkatle takip edeceklerini belirtti.

Hatipoğlu, ''Bize karşı oynanan oyunları görüyoruz. Hakemler ve VAR'ın gördüklerini hakkaniyetle uygulamalarını istiyoruz. Türkiye'de ve Avrupa'da yeterince iyi hakem var. Biz, 25. şampiyonluğimuzu kazanacağımıza inanıyoruz ve bu yıl üst üste 3. kez şampiyon olmanın peşindeyiz'' diyerek sözlerini tamamladı.